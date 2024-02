Ezber bozan Kayseri lezzetleri

Türkiye’nin her bölgesi, her ili ayrı güzel, her yemeği ayrı sanattır. Bu iller arasında Kayseri, en çok halkının ticaret yeteneği ile bilinir. Öyle ki bu yetenek eski Türk filmlerinde tasvir edilen herhangi bir Kayserili de olmasa olmaz bir nitelikti bile denebilir. Aslında bu ün Kayseri’ye Milattan Önce'den kalmakta.