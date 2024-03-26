Hayat

Feraset Derneği yetimlerin yüzünü Ramazan’da da güldürdü: 200 çocuk iftar programında buluştu

Yetim çocuklar için kurulan Feraset Derneği, ‘Birlikte Büyüyoruz’ sloganıyla onlarca çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Dernek; gönüllülerin, yöneticilerin, ailelerin ve çocukların katılımıyla özel bir iftar programı düzenledi. Unutulmaz bir akşam geçiren çocuklar, hem eğlendi hem de bayram hazırlıklarını tamamlama fırsatı buldu.

21:21 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 21:25 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Hem eğlendiler hem giyindiler: Yetim çocuklar arkadaşlarıyla iftarda bir araya geldi
Hem eğlendiler hem giyindiler: Yetim çocuklar arkadaşlarıyla iftarda bir araya geldi

İstanbul’da genç iş adamlarının kurduğu Feraset Derneği, 2016 yılından bu yana yetim çocukları yalnız bırakmıyor. Dernek, ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerinin sadece faturalarını ya da eğitim masraflarını değil, tüm gereksinimlerini karşılıyor.



Piknik ve lunaparktan sonra iftar şenliği de düzenlendi


Çocuklar için sık sık özel etkinlikler organize eden Feraset Derneği yöneticileri ve gönüllüleri daha önce birçok kez piknik ve eğlence merkezlerinde bir araya gelerek çocukların yüzünü güldürdü.



Saatlerce eğlendiler


Ramazan’da da yetim çocuklar unutulmadı, yöneticilerin ve gönüllülerin icabet ettiği geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi. Çocuklar, interaktif tiyatro ile doyasıya eğlenirken, ilerleyen saatlerde de geleneksel Karagöz ve Hacivat oyunu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu da ikram edildi.



Bayram kıyafetleri de hazır harçlıkları da


55 ailenin ve 200’ün üzerinde yetimin buluştuğu organizasyonda, çocuklar ve gençler için özel olarak yetim mağazası kuruldu. En beğendikleri kıyafetleri ve oyuncakları gönüllerine gören seçim yetimler, bayram öncesi harçlıklarını da aldı.




#Yetim
#Feraset Derneği
#Çocuk
#Ramazan
#Bayram
#İftar
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...