Feraset Derneği yetimlerin yüzünü Ramazan’da da güldürdü: 200 çocuk iftar programında buluştu

İstanbul’da genç iş adamlarının kurduğu Feraset Derneği, 2016 yılından bu yana yetim çocukları yalnız bırakmıyor. Dernek, ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerinin sadece faturalarını ya da eğitim masraflarını değil, tüm gereksinimlerini karşılıyor.









Piknik ve lunaparktan sonra iftar şenliği de düzenlendi





Çocuklar için sık sık özel etkinlikler organize eden Feraset Derneği yöneticileri ve gönüllüleri daha önce birçok kez piknik ve eğlence merkezlerinde bir araya gelerek çocukların yüzünü güldürdü.









Saatlerce eğlendiler





Ramazan’da da yetim çocuklar unutulmadı, yöneticilerin ve gönüllülerin icabet ettiği geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi. Çocuklar, interaktif tiyatro ile doyasıya eğlenirken, ilerleyen saatlerde de geleneksel Karagöz ve Hacivat oyunu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu da ikram edildi.









Bayram kıyafetleri de hazır harçlıkları da





55 ailenin ve 200’ün üzerinde yetimin buluştuğu organizasyonda, çocuklar ve gençler için özel olarak yetim mağazası kuruldu. En beğendikleri kıyafetleri ve oyuncakları gönüllerine gören seçim yetimler, bayram öncesi harçlıklarını da aldı.











