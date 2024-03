Filistin’de Ramazan’a özgü lezzetler

Ramazan ayı, yılda bir defa bizi dünyanın kuyularından çekip almaya gelen bir kurtarıcıdır. Her Ramazanda, dünya nimetlerinin ayağımıza dolanmasından azad olur, birbirimize ruhen yaklaşır, yardımlaşır, bir oluruz. Bu yıl gönlümüz saldırıların bir türlü sona ermediği Filistin’de atıyor. Ramazan günlerinde her orucu kalbimiz buruk açıyor ve kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Bunca zorluğun arasında Filistin ve Filistin halkı, imanı ve asaleti bütün dünyaya hatırlatan, eşsiz ve güzel varlığıyla Ramazan ayının manevi atmosferini daha da yüceltiyor. İsrail’in saldırılar için Ramazanı seçmesi ilk değil. 2006’da meşru seçimleri Hamas’ın kazanmasının ardından Gazze garı meşru bir ablukanın altında yaşıyor. 18 yıldır süren saldırılar arasında 2014 Ramazanında İsrail’in saldırılarının en yoğun yaşandığı zamandı. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin yaralandığı Ramazan saldırıları bayram günlerinde de devam etti. Ve o günden bugüne her Ramazan ayı, bir bahane ile saldırmaya devam ediyor.