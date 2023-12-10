Filistin’i beyaz perdede anlatmaya devam

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl on birincisi düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, sinema salonlarında seyircileriyle bir araya gelmeye başladı. Sinemaseverlerin merakla beklediği festival bu yıl 16 Aralık tarihine dek sinemaseverlere özel bir seçki sunacak. Festivalin ulusal yarışma jürisine bu yıl Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından biri olan Burçak Evren başkanlık ediyor. Festivalin ulusal jürisinde ise senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata yer alıyor. Ayrıca bu yıl da festival kapsamında, kategori ödülleri dışında ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından para ödülüyle desteklenen FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü verilecek. FİYAB jürisinde bu yıl; senarist yönetmen Büşra Bülbül; birçok günlük dizide yapımcı ya da uygulayıcı yapımcı olarak görev yapan Mehmet Erişti ve Film Yapımcıları Meslek Birliğinde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı ve Uluslararası Sinema Derneği’nin Başkanı yapımcı, yönetmen Nazif Tunç yer alıyor.

11. Boğaziçi Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma Bölümü’nün jüri başkanlığını uluslararası pek çok festivalden ödülle dönen; Çöl İşaretçileri, Güvercinin Kayıp Gerdanlığı ve Bab’ Aziz filmlerinden oluşan Çöl Üçlemesi ve Şehrazat gibi filmlerin Tunuslu usta yönetmeni Nacer Khemir üstlenecek. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’ndaki yılın iddialı filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında ise Boşnak yönetmen İnes Tanoviç, İranlı oyuncu Behnaz Jafari, İspanyol oyuncu Miguel Molina ve Azerbaycanlı yapımcı Fikrin Bektaşi yer alıyor.

Filistin’de yaşanan dram beyaz perdede

Her yıl beklenen filmlere ev sahipliği yapan festival bu yıl Filistin’de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Festivalin bu bölümde; Abdallah Al-Khatib’nin Suriye’deki iç savaşın ardından Esed rejimi, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Yermük bölgesini kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı “Little Palestine (Diary of a Siege)”; Farah Nabulsi’nin festivalin açılış filmi olan “The Teacher”; Maha Haj’ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan “Mediterranean Fever”; “Mohanad Yaqubi”nin 30 yıl önce Filistin halkıyla dayanışma göstermek için onların yanında yer alan Japon aktivistlerin çektikleri görüntülerden oluşturduğu “R21 aka Restoring Solidarity”; Michel Khleifi’nin “Tale of the Three Jewels”; Tewfik Saleh’in efsanevi Filistinli yazar Gassan Kanafani’nin Güneşteki Adamlar isimli kitabından uyarladığı bu yıl World Cinema Project and Cineteca di Bologna tarafından restore edilen 1972 yapımı “The Dupes” ve Ahmad Saleh’in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi “House – Ayny- Night” seyircilerle buluşacak.

“Altın Yunus” için yarışacak isimler belirlendi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; İsmail Doruk’un “60 Gün”, Umut Evirgen’in “Annesinin Kuzusu”, Mesut Keklik’in “Bölge”, Tufan Şimşekcan’ın “Ceylin”, Yiğit Küçükkibar’ın “Gün Batımına Birkaç Gün Kala”, Mehmet Demir Yılmaz’ın “Kum Zambağı”, Nursen Çetin Köreken’in “Üç Arkadaş”, ve Miraç Atabey’in “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri yer alıyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerden “Bölge”, “Gün Batımına Birkaç Gün Kala”, “Kum Zambağı”, “Üç Arkadaş” ve “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmleri dünya prömiyerlerini, “60 Gün” ise Türkiye prömiyerini festivali’nde gerçekleştirecekler.











