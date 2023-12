Filistin’i beyaz perdede anlatmaya devam

Her yıl beklenen filmlere ev sahipliği yapan festival bu yıl Filistin’de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Festivalin bu bölümde; Abdallah Al-Khatib’nin Suriye’deki iç savaşın ardından Esed rejimi, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Yermük bölgesini kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı “Little Palestine (Diary of a Siege)”; Farah Nabulsi’nin festivalin açılış filmi olan “The Teacher”; Maha Haj’ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan “Mediterranean Fever”; “Mohanad Yaqubi”nin 30 yıl önce Filistin halkıyla dayanışma göstermek için onların yanında yer alan Japon aktivistlerin çektikleri görüntülerden oluşturduğu “R21 aka Restoring Solidarity”; Michel Khleifi’nin “Tale of the Three Jewels”; Tewfik Saleh’in efsanevi Filistinli yazar Gassan Kanafani’nin Güneşteki Adamlar isimli kitabından uyarladığı bu yıl World Cinema Project and Cineteca di Bologna tarafından restore edilen 1972 yapımı “The Dupes” ve Ahmad Saleh’in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi “House – Ayny- Night” seyircilerle buluşacak.