Fotoğrafla azalan mesafaler

Dubai fotoğrafçılık merkezi Gulf Photo Plus, 2019 Fotoğrafçılık Haftası'nda büyük bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide özellikle Arap Belgesel Fotoğraf Programı' nın desteklediği fotoğraf sanatçıları öne çıktı. 2014 yılında başlayan bu program, Arap bölgesinde yaşayan fotoğrafçı ve belgeselcilere yönelik. Ortadoğu'nun her yerinden fotoğrafçılara destek ve rehberlik sağlıyorlar. Beş yılda çok sayıda ismi Arap dünyasına kazandıran programın yedi sanatçısı , en prestijli fotoğraf sergisinde çıkartma yaptı. Ömer imam, Muhammed Mahdy, Heba Khalifa, Zied Ben Romdhane, Elsie El-Haddad, Hişam Gardaf ve Faysal Al Fouzanin projeleri ile büyük ilgi gördü.

YAŞA, SEV, MÜLTECİ

Suriyeli fotoğrafçı ve film yapımcısı Ömer İmam, “Yaşa, Sev, Mülteci” adlı projesiyle Suriyeli mültecilerin ilişkileri , hayalleri ve göç sonrasındaki değişimlerini yansıtıyor. İmam Yeni topraklarında hayatta kalmak için mücadele eden Suriyeliler’in acı ve isteklerine görsel çağrışımlarla hayat veriyor. Bunu yaparken de ironik ve kavramsal bir yaklaşım benimseyen İmam, sergideki projesinde, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin zihinlerinde olanları fotoğraflarına nakış gibi işliyor. Hişam Gardaf ise projesinde Fas’taki hızlı kentsel genişlemeye odaklanıyor. Gardaf, kentleşmenin ideolojik ve kültürel dönüşümüne dikkat çeken karaleri yakalamayı başarıyor. Tunuslu sanatçı Zied Ben Romdhane da, ülkesindeki maden bölgesi Gasfa'dan çektiği fotoğraflarla katıldı sergiye. Romdhane, fosfat madenciliği bölgesi olan Gafsa'nın ekonomik açıdan önemli olmasına rağmen nasıl bir yokluk içinde olduğunu belgeliyor. Projede bölgede yerel halkın yoksul yaşamına ışık tutan etkileyeci fotoğraflar yer alıyor.

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PLASTİK BEBEK SEN HERKESTEN GÜZELSİN

Mısırlı fotoğraf sanatçısı Muhammed Mahdy'nin "Ay Tozu " başlıklı çalışmasında objektifini hüzünlü hayat hikayelerine çeviriyor. İskenderiye kentindeki Ay Vadisi’nde 60 bin kişi yaşıyor ve bölgede 70 yıl önce açılan çimento fabrikası hayatlarını karartmış. Halkın büyük çoğunluğu astım, akciğer kanseri, kulak ve boğaz enfeksiyonları gibi öldürücü hastalıklarla karşı karşıya. Mahdy'nin fotoğrafları trajedinin boyutlarını ortaya koyuyor. Multimedya sanatçısı Mısırlı Heba Halife, kadınların kişisel hikayelerini paylaşmaları için açtığı sosyal medya hesabıyla adını duyurmuştu. Khalife, daha sonra hikayelerini yayınlandağı kadınların fotoğraflarını çekmeye karar verdi ve ortaya fotoğraflarla kuvvetlenen birbirinden farklı yaşam öyküleri çıktı. Sergiye de kadınların hem fotoğraflarına hem de hikayelerine yer verildi. O hikayelerden birin de Mısırlı Ghada Halife söyle diyor: "Güzel plastik bebek, seni nasıl kıskanıyorum. Cildiniz çok net ve her zaman çok pürüzsüz. Vücudunuz hiçbir hata bilmez ve karanlık halkalar asla gözlerinizi bulamaz. Sen benden, annemden, kız kardeşimden, sokaklarımdaki tüm kadınlardan daha güzelsin. "Ürdünlü fotoğrafçı Nadya Bseiso ise bir zamanlar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan toprakların gerçekliğini inceliyor. Bseiso, bu projesinde , 180 km'lik Two Seas Canal boru hattının güzergahına odaklanıyor. Bseiso, dünyanın bir sonraki savaşının su kaynakları nedeniyle çıkacağına vurgu yapıyor.

Mülteci imamın Cuma buluşmaları

Kuveytli fotoğraf sanatçısı Faysal Al Fouzan, “Cuma Buluşması”isimli projesiyle, düşük gelirli göçmen işçilerin yaşam koşullarına odaklanıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre göçmen işçiler, 600 binden fazla yerli işçi de dahil olmak üzere Kuveyt nüfusunun 2.9 milyonunu oluşturuyor. Fouzan’ın odaklandığı mülteci İmam Ömer’in hayatı en dikkat çeken çalışması arasında yer alıyor.

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Hapisten sonraki hayatlar

Lübnanlı fotoğrafçı Elsie El-Haddad ise hapishaneden tahliye edildikten sonra yaşamlarını yeniden kurma mücadelesindeki eski hükümlüleri takip ediyor. 2012 yılında bir grup mahkumla birlikte sahilde yapılan toplantısından esinlenen El-Haddad, onların topluma yeniden karışma çabalarını ve sorunlarını yansıtıyor.