​Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor İyilik projeleriyle adından söz ettiren Gamze Özçelik ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Ramazan öncesi Kamerun'a gitti. Özçelik'in gittiği her yerde ekibiyle birlikte Türk bayraklarıyla karşılandı.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2019, 15:33 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2019, 15:49 Yeni Şafak