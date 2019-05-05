​Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yardım eden Gamze Özçelik, Ramazan öncesi kolları sıvadı. Gittiği Yemen ve Çad'da iyilik projelerine devam eden oyuncu Gamze Özçelik, Kamerun'a gitti. Burada su kuyusu açtıran Özçelik, o anları sıklıkla Instagram hesabında paylaşıyor.

Gamze Özçelik, her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanıyor.

Gamze Özçelik'in açtırdığı su kuyusunun görüntüleri ilk kez yayınlandı.https://t.co/OphS6605DJ pic.twitter.com/A5SjhYQCW1 — Yeni Şafak (@yenisafak) January 22, 2019

Gamze Özçelik, Afrika'da çocuklarla.