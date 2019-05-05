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Hayat Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor
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​Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor

Gamze Özçelik gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılanıyor

İyilik projeleriyle adından söz ettiren Gamze Özçelik ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Ramazan öncesi Kamerun'a gitti. Özçelik'in gittiği her yerde ekibiyle birlikte Türk bayraklarıyla karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gamze Özçelik, Afrika'da birçok yerde su kuyusu açtırdı.
Gamze Özçelik, Afrika'da birçok yerde su kuyusu açtırdı.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yardım eden Gamze Özçelik, Ramazan öncesi kolları sıvadı. Gittiği Yemen ve Çad'da iyilik projelerine devam eden oyuncu Gamze Özçelik, Kamerun'a gitti. Burada su kuyusu açtıran Özçelik, o anları sıklıkla Instagram hesabında paylaşıyor.

Gamze Özçelik, her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanıyor.

Gamze Özçelik, Afrika'da çocuklarla.
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