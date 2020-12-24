Hayat Gaziantepli aile hekimi Oscar yolunda Hobi olarak başladı, dünyaca ünlü filmlerle yarışacak
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Gaziantepli aile hekimi Oscar yolunda: Hobi olarak başladı, dünyaca ünlü filmlerle yarışacak

Gaziantep’te aile hekimi olarak görev yapan Ali Şenses, hobi olarak başladığı kısa film çalışmalarında büyük başarı elde ederek dünyaca ünlü ve dereceye girenlere Oscar yolunu açan Slamdance Film Festivalinde yarışacak. Bir yandan hastalarını tedavi eden bir yandan da film çalışmalarında bulunan Şenses, “Aile hekimliğini yapabilmek için gözlem yeteneğinin fazla olması gerekiyor. Aynı zamanda sinemada da gerekli. Aile hekimliğinin beni bu konuda beslediğini düşünüyorum. Severek yapıyorum ve yeteneğim olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Şenses, bir yandan hastalarını tedavi ederken, diğer yandan film çekimlerine devam ediyor.
Şenses, bir yandan hastalarını tedavi ederken, diğer yandan film çekimlerine devam ediyor.

Mavi adlı kısa film çalışmasıyla Amerika’nın ve dünyanın en önemli film festivallerinden biri olan Slamdance Film Festivaline katılan aile hekimi Ali Şenses, festivalde derece alması halinde dünyaca ünlü Oscar’a katılmaya hak kazanacak. Bir taraftan insanlara şifa dağıtan bir taraftan da hayali olan film çekimine devam eden Şenses, festivalde yarışacak olan Mavi filminde bir boyacının 2 günlük yaşam öyküsünü sahneye taşıyor. Deneysel kategoride yer alacak olan film bir boyacının arayışlar içerisinde olmasını psiko-sosyal düzeyde anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Şenses’in yaptığı Mavi filminin tüm çekimleri Gaziantep’te yapıldı.

Hobi olarak başladılar: Talepleri yetiştiremiyorlar
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Hobi olarak başladılar: Talepleri yetiştiremiyorlar


“Dünyanın en saygın festivalinde yarışacağız”

Uzun zamandır filme karşı ilgisinin olduğunu ve 2019 yılında çektiği Mavi filminin Slamdance Film Festivaline katılacağını belirten Aile Hekimi Ali Şenses, “Gaziantep’te aile hekimi olarak çalışmaktayım. Sinemaya karşı ilgim her zaman vardı. İlgim ve bilgim arttıkça içimdeki sezgilerle de birleşince bir taşma oluştu ve kısa film çektim. Bu kısa filmimi 2019 yılında çektim. O günden beri filmim yurt içinde ve dışında birçok festivalde gösterildi. Filmimiz yakın zamanda da Amerikan’ın ve dünyanın saygın festivallerinden biri olan Slamdance Film Festival’inde yarışacak. Slamdance Film Festivali; Oscar, BUFF ve IMDB sınıflandırmasında bulunuyor.

Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu
OYNAT 01:47
Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize filmi oldu
Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

  • Bu yarışmada en iyi film seçilecek olan aynı zamanda Oscar’da yarışmaya hak kazanacak. Bu yılki film festivaline Türkiye’den sadece ben katılıyorum. İnşallah başka filmlerimiz de gider. Birkaç ay önce 2’inci filmimi çektim. O filmimde yeni yeni gösterime ve festivallere katılıyor” ifadelerini kullandı.

7. Koğuştaki Mucize Oscar için doğru tercih mi?
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7. Koğuştaki Mucize Oscar için doğru tercih mi?


“Aile hekimliği gözlem yeteneğimi geliştirdi”

Bir yandan hastalarını tedavi eden bir yandan da film çalışmalarında bulunan Ali Şenses, “Aile hekimliğini yapabilmek için gözlem yeteneğinin fazla olması gerekiyor. Aynı zamanda sinemada da gerekli. Aile hekimliğinin beni bu konuda beslediğini düşünüyorum. Aile hekimliğinin sinemaya böyle bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz mavi adlı filmimiz deneysel kategoride bir film. Bir boyacının 2 günlük hikayesini anlatıyor. Filmdeki boyacımız kendini bir amaca adamış ve bunun için şehir içinde, parklarda, sokaklarda, caddelerde dolaşarak bir arayış içerisinde bir şeyler arıyor. Film arayış temeli üzerinde anlattığı bazı şeyler var. Elimden geldikçe, yapabildikçe film çekmeyi düşünüyorum. Severek yapıyorum ve yeteneğim olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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