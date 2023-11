Gazze sadece İsrail ile değil Batı’yla da savaşıyor

Savaştan bahsetmişken şu an tüm dünyanın gözü önünde İsrail tarafından Gazze’de bir soykırım ve katliam yaşanıyor. Neler söylemek isterseniz?

Babamdan sonra o benim hocam. Yol arkadaşım, dava arkadaşım ve benim öğretmenimdi. Babamdan sonra en çok sevdiğim insandı. Peygamberimiz’e (sav) ithaf edilen bir hadiste her bir asırda İslam dünyasında İslam hareketlerini diriltecek, canlandıracak bir kişinin ki buna İslam inanışında, İslam terminolojisinde müceddid deniliyor. Bir müceddid geleceğinden bahsediyor. Geçen asırda böyle bir kişiden bahsedilirse ben bu müceddinin Aliya İzzetbegoviç olduğunu düşünüyorum. İnsanlara ait en güzel huylardan bahsedecek olursak bu huyların çok önemli bir kısmının İzzetbegoviç’te olduğunu görürsünüz. 25 yaşındayken Doğu ve Batı arasında İslam isimli bir kitap yazdı. Bu güzel vasıfları üzerinde taşıdığı huyların sıfatlarından sayacak olursam çok iyi bir yazar, iyi bir tarihçi, iyi bir filozof, iyi bir mümin ve çevresine bu güzel vasıflarıyla çok güzel örnek olan bir Müslüman’dan bahsediyorum size.

Tek parti komünist rejimi halk üzerinde mahalle baskısı diyebileceğimiz bir baskı kurmuştu. Gerek okullara yazılmakta gerek Müslüman Boşnakların ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü söyleyebilirim o dönemler. Yugoslavya’da otobüs durağında bir kalabalık görmüştüm o zamanlar ve herkes Türkiye’ye gidiyordu. Aynı zamanda giderken eşyalarını da satıyorlardı. Halbuki Kosova’ya mesafe çok uzaktı. Orada bir işaret vardı. V ile Kosova yazılırsa Sırplar’ın okuma şekliydi, A ile yazılırsa Müslümanların okuma şeklini gösteriyordu. İlk gittiğim şehir “Kosov the metrubisa”. Orada Alaudin Medresesi’ne gittim ve beni Jakovisa şehrine götürdüler. Orada beni birinin yanına götürdüler ve onun yanında Kostavice dilini öğrendim. Bir gün Kosova’da biriyle iyi bir diyalog kurdum. “Çocuklarımızı okula göndermek helal mı yoksa haram mıdır?” diye sordu bana. Ben de “Neden haram olsun?” dedim. O da “Okula giden herkes komünist oluyor ve ona dine inanmamak için Tanrı’nın olmadığını, hayatın madde olduğunu ve her şeyin boş olduğunu öğretirler” diyerek endişe duyduğunu söyledi. Ben de “Okula gitmeyen ne yapıyor o zaman?” dedim. Ev sahibi de “O da komünist oluyor” dedi. Bilen Komünist bilmeyen komünistten daha iyidir dedim ben de.

İslam Grubu adında bir dernek kurduk. Tito’nun yeni komünizm rejimi vardı. Komünizme göre her şey devlete aitti, şahsi hiçbir şey olamazdı. Özellikle Tito rejimi Bosna’daki İslam izlerini silmeye, bastırmaya çalışıyordu. İslami kitapları yasaklıyordu, Arapça, İngilizce ve Boşnakça kitaplara asla izin verilmiyordu. Biz de çok önemli kitapları Arapçadan Boşnakçaya tercüme ettik. 65 yılında ilk defa Gazi Hüsrev Bey Camii’ne gittim cuma namazı kılmaya. Cami baştan sona doluydu, ve hepsi de gençlerdi. Normalde en gençleri 65 yaşında oluyor. O zaman dedim ki bu kitaplar yayıldıktan sonra yeni bir gelişimin öncüsü olacaklar. Kitapları yazmaya devam ettik, bastırdık da sonunda. Büyük bir devrimdi bu. İslam’a hizmet için harekete geçmiştik. Bir gün, Ramazan bayramıydı, toplanmışız kutlamak için, tatlılar çikolatalar, meyve suları. Kur-an okuduk, ilahiler söyledik. Kurban bayramı geldiğinde yüksek sesle söylemeye başladık bunları. Büyük bir koyun getirdik, kurbanı kestik. Müslümanlar da vardı gayrimüslimler de.

Pazartesi günü okula gittik, dersteydim, sınıfa biri girdi kapıyı tıklatarak. Hocayla konuştu sonra çıktı. İsmini söylediğim kişi dışarı çıksın dedi hoca. Hasaneyn! Çıktım. Upuzun bir adam karşıladı beni, irice bir adam. Emniyet müdürünün yabancıları çağırdığını söyledi. Dedim ki ben tıp öğrencisiyim, dersteyim, gelmesem olur mu, emniyetle asayişle işim yok ki. Sonra ceketini açtı, tabancasını gösterdi, kelepçesini vs. Emniyet mensubu olduğunu gördüm, karşı çıkarsam bana pahalıya patlar. Seni uyarıyorum dedi, yoksa sana ve arkadaşlarına yaptırım uygulamak zorunda kalırım. Emniyet amirliğine gittik, içeri girdik. Emniyet müdürünün yanına gittik, iki metre bir adam. Biz bir gün önce İslam Grubu olarak bildiri basmıştık. Sudan komünist rejimiyle ilgili bir açıklama metni. Sudan’la ilgili bir şey yani. Okuyan kişi komünist değilse Sovyet Rusya’dan bahsettiğimizi anlar. Yanımızda yoktu o bildiriden. Askeri diktaya karşıydık, her türlü diktaya karşıydık. Çünkü Müslümandık. Bana dedi ki konuş. İstiyor ki siyaset yapayım. Bazı fotoğraflar gösterdi. Durdum, bir süre sonra, dedim ki ben siyasetten anlamam. Gösteri, sağ-sol falan bilmem, biz öğrenciyiz. Okuyoruz burada, bazen de geziyoruz o kadar. Sudan, Ürdün, Filistin, Irak, Suriye gibi pek çok ülkeden gelmiş öğrencileriz. Hatta sordum, “Bakın benden başka Hasaneyn var mı burda?” Yabancı öğrencileriz, beraber oturmak, takılmak istiyoruz. Yugoslavya siyasetiyle, kanunuyla bir ilgimiz yok dedik. Dedi ki siz Müslümansınız yalan söylemezsiniz. Niye yalan söylüyorsunuz? Neyse. Bırakacaklar beni. Kapıya yöneldim, bir adam omzumdan tuttu havaya kaldırdı, “Fatih, Yugoslavya’da olan biten her şeyi biliyoruz.” Hâlâ yukardayım. Sonra attı yere beni. Akşam saat 5’e kadar beni tuttular orda. Nereye gidebilirdim, kime şikayet edebilirdim? Oradan sonra da bizi gözetlemeye devam ettiler.