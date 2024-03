Gazze’de hastanemiz mahşer gibiydi

69 yaşındaki Filistinli çocuk doktoru Esmat Abo Asaker, Gazze’de doğup büyümüş. Evli ve dört çocuk sahibi olan Asaker, ne yazık ki pek çok Filistinli gibi İsrail’in Gazze’deki katliamının ortasında kaldı. Asaker, “7 Ekim öncesi hayatım çok güzeldi. Sabah hastaneye giderdim ya da üniversiteye giderdim dersimi verirdim. Öğrencilerimle bir arada olmayı çok severdim. Özel bir kliniğim vardı oraya da uğrardım akşamları da ailemle vakit geçirirdim. Yaklaşık 50 yıldır da doktorluk yapıyorum, bir gün olsun sıkılmadım. Her gün severek yaptım işimi. Çünkü Filistin’in iyiliğini düşünüyorsan üzerine düşeni en iyi şekilde yapman gerekiyor. Benim için de iyi bir Filistinli demek çok çalışmak ve ülkeme iyi hizmet etmek demek. Fakat şimdi ne hastane kaldı ne üniversite ne klinik ne de öğrencilerim. Saldırılardan sonra hiçbir şeyim kalmadı” diyor. 7 Ekim saldırıları başladıktan sonra işgalci İsrail ordusunun “Sizin yeriniz çok tehlikeli, apartmanı boşaltın” diye uyarı yaptığını ifade eden Asaker, “Nereye gideceğiz? dedik. ‘Refah’a gidin’ dediler. Biz komşularımızla tüm apartmanı boşalttıktan sonra yerle bir ettiler” şeklinde anlatıyor. Ben şu an bu satırları yazdığım sırada ise İsrail, güvenli bölge dediği Mısır sınırına sıkıştırdığı 1.5 milyon Gazzeliyi bombalamaya başladı. Asaker de “Belki inanamayacaksınız ama şu an durum çok vahim” diyor. Evleri yıkıldıktan sonra kardeşinin Refah’taki evine eşini ve çocuklarını yerleştirdikten sonra yaralanan Gazzelileri iyileştirmek için işinin başına dönerek kolları sıvamış Asaker. İsrail’in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Filistin Kızılay’ına bağlı Kudüs Hastanesi’nde Gazzelilere şifa olmak için çalışmaya devam ettiğini belirten Asaker, yaşadıklarını şu sözlerle paylaşıyor: “İsrail hastaneye hem havadan hem de topçu atışlarıyla saldırıyordu. Saldırılar o kadar şiddetliydi ki ambulanslar hiçbir çağrıya cevap veremiyordu. Durum o kadar kritikti ki hastaneye gelenlerden kaç kişinin öldüğünü ve yaralandığını bile bilmiyorduk. Saldırıların başında diğer hastanelere nazaran iyi koşullardaydık ama sonra tıbbi malzemelerimiz, suyumuz, elektriğimiz, yakıtımız kesildi. Çaresiz kaldık, yaralı sayımız çok fazlaydı. Kısıtlı imkanlarda elimizden geldiğince yaralıları tedavi etmeye çalışıyorduk. Ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık ama içinde bulunduğumuz durum çok acıydı. 15 bin kişi İsrail askerlerinden kaçıp çalıştığım hastaneye sığınmıştı. Hastanenin merdivenleri, koridorları her bir köşesi insanlarla doluydu. Adeta mahşer alanı gibiydi. İsrail askerleri hastaneyi yakmadan önce yavaş yavaş hastanenin çevresini sardı. Bu kez ne hastaneden kimse çıkabiliyordu ne de girebiliyordu. Hastaneye hapsolmuştuk. Hastaneden çıkamadığım için bir ay boyunca hiç ailemi göremedim. Sonra hastaneyi boşaltmamızı istediler. O zaman da ölüler vardı ama cesetleri defin edemedik. Mecburen hastaneyi boşaltıp çıkmak zorundaydık. Kızılay’ın bizim için çıkarttığı izin sayesinde sadece hastanedeki bütün yaralı hastaları alıp Refah’a götürüp tedavi edebildik.” Açlık ve susuzluk sorunun yaşandığı Gazze’de Asaker, “Günde belki bir kez yemek yiyebiliyorduk. İnsanlar hastane içinde yemek yapıyorlardı. Ama günde kaç öğün yemek yiyebildiğimiz önemli değildi. Zaten her yer bütün gece bombalanıyordu. Her an ölebilirdik. Ölüme de, açlığa da, susuzluğa da alışmıştık artık. Gazze’de ölümle yaşam arasında hiç fark yok şu an. Hayatım boyunca hiç zayıf olmadım, pek çok olaya şahit oldum. Ama her zaman Allah’a güvendim” diyor.