Hayat Gazzede Kadın Filmleri Festivali
KÜLTÜR SANAT

Gazze'de 'Kadın Filmleri Festivali'

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "Kadınların gözüyle" temalı "Kadın Filmleri Festivali" düzenlendi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen festivalde, Arap kadınlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazzede Kadın Filmleri Festivali
​Gazze'de 'Kadın Filmleri Festivali'

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "Kadınların gözüyle" temalı "Kadın Filmleri Festivali" düzenlendi. Filistin Ulusal Kadınlar Günü dolayısıyla Gazze'deki Kadın Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde, Arap kadınlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiliyor. Filmlerin tamamının başta Gazze ve Filistin geneli olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde kadınların yaşadığı sorunlara ve sıkıntılara ışık tuttuğunu dile getiren Kadın Merkezi Müdürü Amal Sıyam, filmlerde kadına yönelik şiddet, cinayet ve göçün yanı sıra kadın gazetecilerin İsrail saldırılarını takip ederken yaşadığı sıkıntılarla İsrail hapishanelerindeki kadın tutuklular konularının ele alındığını aktardı.

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