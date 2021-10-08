​Gençlerin Ersoy’u anlamaları kritik

MUHAMMED KURTAR
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma hikayesini anlatan ‘Akif’ filminin başkent galası yapıldı. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapılan filmin özel gösterimine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarih boyunca alınan her nefeste çok ciddi bedeller ödendiğinin altını çizdi. İstiklal ve istikbalin kolay kazanılmadığını vurgulayan Oktay, 100 yıl önce yaşanan olaylara benzer şeylerin bugün de yaşandığını söyledi.
GÜÇLÜ OLMALIYIZ
- Oktay, “Sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda 16 devletten bahsediyoruz. Ondan fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne tarih boyunca ödediğimiz bir bedel var. Bu anlamda gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy’u anlamaları son derece kritik. Gençlerimize şunu ifade etmek isterim. İstiklal ve istikbal mücadelesi sadece dünün ve önceki günün mücadelesi değildi. Bugünün mücadelesidir ve yarının da mücadelesi olacaktır. Özellikle coğrafyamızda hayatta kalmanın en büyük sırrı güçlü olmaktan geçiyor” dedi. Gösterimine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in yanı sıra başrol oyuncularından Yavuz Bingöl, yönetmen Sadullah Şentürk, yapımcılar Harun Türk ve Baran Mayda ile Mehmet Akif’in torunu Selma Argon Ersoy da katıldı.