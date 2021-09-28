Gıda Kalite Zirvesi Öncesinde Lansman

LOB’ın International, European Business Clup Association ve DMW Diplomaten International tarafından Avrupa Birliğine akredite düzenlenecek olan 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde sektörün temsilcileri bir araya gelecek.

Görkemli törenin öncesinde basın lansmanı düzenleyen Lobin International Genel Başkanı Fahri Ustaoğlu ; Türkiye avrupa gıda standartlarını yakalamalı ,çevre felaketi gıda maliyetlerini arttırıyor tedbir alınmazsa yarın gıda felaketiyle karşı karşıya kalabilriz .Hayatımız ve sağlığımız gıdaya bağlıdır.Gıda standartlarında Avrupa birliğiyle hareket etmeliyiz dedi. Lobin International Yönetim kurulu üyesi Fehim Ustaoğlu ise düşüncelerini genç neslin sağlıklı büyüyebilmesi yeni nesillerin sağlık problemi yaşamadan ayakta kalabilmesi gıda sorunlarına bugünden tedbir almakla mümkün olabilecek diyerek ifade etti.

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Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik ; Uluslararası diplomatlar birliği olarak gıda zirvesini destekliyoruz .Lobin International yanındayız . dedi

Prof. Dr. Uğur Özgöker ; gıda zirvesinin bilimsel kurul başkanlığını yapmaktan onur duyuyorum.Böyle önemli bir projede yer almaktan çok mutluyum. Ekibimizle birlikte nitelikli ürün ve hizmetin devamı için bilimsel alt yapımızı paylaşmaya hazırız dedi.

Spektral holding Yönetim kurulu başkanı Erdal Can Alkoçlar ve Ceo Göksel Gürsoy gibi basın, sanat, iş, siyaset ve ekonomi dünyasının öne çıkan isimleri katıldı. Şarkıcı Akın ise "Anlatamıyorum, Seni çok seviyorum" gibi dillere pelesenk olmuş parçalar ile lansmana katılan davetlilere unutulmaz bir pazar günü yaşattı.