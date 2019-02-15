Hayat Gidecek yeri olmayanlar
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Gidecek yeri olmayanlar

Son yıllarda dünyanın en önemli sorunu haline gelen mültecilik ve göçmenlik konusunda çok sayıda eser üretildi. Sharon Bala’nın “Mülteciler” kitabı da bunlardan biri. Uzun süre çok satanlar arasında yer alan roman, genç yazarın ilk kitabı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Bir kargo gemisiyle Sri Lanka’daki kanlı iç savaştan kaçan 500 mültecinin Kanada’ya gidişi etrafında şekillenen hikâye, mültecilerin sığındıkları ülkelerde de en az kendi ülkelerinde olduğu kadar sıkıntılar yaşadıklarını tekrar hatırlatıyor. Ölümden kurtulduktan sonra başka bir ülkede yeni bir hayata başlamak için nelerini feda etmeleri gerekir? Yazar, bu bağlamda Kanada’da resmi bir mülteci olmak için gereken uzun tutukluluk, inceleme ve kabul edilme süreçlerini tüm acı boyutlarıyla anlatıyor. Kuzey Sri Lanka’nın ürkütücü güzelliği ile Vancouver’daki mülteci duruşmaları arasındaki hayat ve ölüm kararları. Gerçek olaylardan esinlenilen Sharon Bala’nın çarpıcı dili, ortaya unutulmaz bir hikaye çıkarıyor.

İLTİCA SÜRECİNİN ACISI

Romanın başkahramanı Mahindan, altı yaşındaki oğlu Sellian’dan terör suçlamalarıyla nedeniyle koparılır. Hapishanede oğlunun başına gelenleri merak eder ve kabus dolu günler geçirir. Mahindan’ın avukatı Pirya ise göçmenleri isteksizce temsil eden ve göçmenlere karşı önyargılı biridir. Mahindan’ın kaderine karar vermesi gereken üçüncü kuşak bir Japon kökenli hakim olan Grace, mevcut mülteci krizini görecek bir bakış açısına sahip değildir. Mahidan’ın, iltica yasasından yararlanmak için terörsit olmadığını ve yanlızca oğluyla yeni bir hayata başlamak istediğini kanıtlaması epey zordur. Üstelik tutukluluk sürecini sonlandıracak yetkililerin göçmenlere tutumu ise ortadadır.

REKLAM

Mülteciler/nSharon Bala/nÇev. Sena Erdur/nMevsimler Kitapn

BİR UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR

Kanada’da Sellian ile mı kalacak ya da vatandaşlarına savaş açan ülkesi Sri Lanka’ya mı geri gönderilecek? Mahidan, son duruşmaya girmeye hazırlanırken, bu soruların içinde bir uçuruma yuvarlandığını hisseder. Gücü elinde tutan insanların bir yabancı için empati ve şefkat gösterecek bir konuma gelmesi mümkün mü? Yazar, bu gibi soruların cevabını arıyor. Bala, kitap boyunca, özellikle birincil karakterlerin ruh halini ustalıkla sergiliyor. Okuyucuyu, Mahindan ve diğer mültecilerin hikâyelerinin içine çekiyor. Değişken derecelerle ve sonuçlarla her karakter farklı tür çatışmalarla mücadele etmenin yollarını bulmalıdır. Bala, ayrıca hayatta kalmanın ve bunun için her türlü tehlikeye atılmanın anlamı üzerine de düşündürüyor. Okuyucu, mülteci Mahindan’ın hangi korkulara katlandığı, hangi bağlamda ve nasıl hayatta kaldığı, gemideki diğer çaresiz insanların ruh dünyasına çarpıcı bir şekilde şahit olabiliyor. Kitabın en çarpıcı yönü herkesin, ırksal ve etnik şiddet sistemlerinin karmaşık olduğu konusunda emin olması. Bala, kimsenin tamamen masum olmadığı iddiasını çok belirsiz olsa da olaylar üzerinden yansıtıyor. Yazar, yüzyılımızın en büyük sorunu olan mültecilik meselesine yeni bir yorum getirmeyi başarıyor.

/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.