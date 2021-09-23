Hayat GİSPte güven tazelendi; Hakan Gümüş yeniden başkan
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GİSP’te güven tazelendi; Hakan Gümüş yeniden başkan

Gayrimenkul alanındaki sorunlara somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu’nun (GİSP) 6. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gayrimenkul paydaşları arasında iletişimin arttırılması, sektörün geleceğine dair öngörüler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatif girişimler yapılması, sektör temsilcileri için işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan Gayrimenkul için Strateji Platformu’nun olağan genel kurulunda Hakan Gümüş, yeninden başkan seçilerek güven tazeledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GİSP’te güven tazelendi; Hakan Gümüş yeniden başkan
Hakan Gümüş

GİSP 6. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna Hakan Gümüş (Bosphorus Invest), Görkem Öğüt (ENDEKSA), Serhat Başdoğan (YTÜ), Evrim Karayel (Karayel & Partners), Şükrü Cem Akçay (EGEMALL), Mehmet Ersül (Bosphorus Invest), Başak Dilmen Turan (ANKA Değerleme) Nevzat Yavan (ESAS Holding), Berna Meşeli (BARİ Global Portföy) yer aldı.

Yönetim Kurulu Yedek Listede Fatih Işık (Medya Şeffaf), Şeyma Kumuk (REMARKET), Hakan Bucak (MARS Investment) bulundu.

Denetim Kurulu Asil Listesinde: Av. Nazım Olcay Kurt (Hergüner Bilgen Özeke), Mustafa Akdoğan (TURKCELL), Serdar Çetin (KAPİTAL Gayrimenkul) yer aldı.

Denetim Kurulu Yedek Listesinde ise: Deniz Şahinkaya (MONETISE), Güven Erten (İBB), Mustafa Kemal Kayış (DAP YAPI), Başkan Yardımcısı Şükrü Cem Akçay (Egemall), Muhasip Mehmet Ersül (Bosphorus Invest), Genel Sekreter Başak Dilmen Turan (ANKA Değerleme) seçildi.

Kurulla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hakan Gümüş, “Şehir planlama, mimarlık gibi meslek gruplarıyla gayrimenkul geliştirme sektörünün daha fazla iletişim halinde olmasını çok önemsiyoruz. GİSP olarak, bu maksatla çok farklı yelpazede toplantılar yapıyoruz. Örnek vermek gerekirse ‘dijital imza tapu sistemini nasıl değiştirir’, hayalet mutfak, minik evler, dikey tarım, ekolojik köyler gibi örnekleri sıralayabiliriz. GİSP son yıllarda, gayrimenkul teknolojileri alanını öncelik olarak belirleyip bu alanda öncü işler yapmaktadır. Ayrıca, Londra, Lizbon, Paris ve Atina’daki GİSP üyeleri vasıtasıyla uluslararası gayrimenkul yatırımı konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. Özetle, GİSP sektörün yegane düşünce kuruluşu olarak rolünü layıkıyla üstlenmektedir. Yeni dönemde de GİSP hep inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir” dedi.

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