Gizli hayırsever veresiye defterindeki borçları kapattı

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir bakkalda ilginç bir Ramazan adeti yeniden canlandırıldı. Bir kişi, müşteri kılığında bakkala gelerek, iş yeri sahibi Mehmet Fatih Karabulut ile sohbet etti. İsmini söylemeyen kişi, Karabulut'a mahallede bakkala borcu olup olmayan kişileri sordu. İş yeri sahibinin cevabı üzerine ismini açıklamayan kişi, cebinden bir anda 10 bin liraya yakın para çıkarttı.

Bu durum karşısında şaşıran Karabulut, baştan işin şaka olduğu düşünse de daha sonra gerçeğin farkına vardı. Parayı veren ve ismini söylemeyen hayırsever daha sonra bakkaldan ayrıldı. Bu parayla durumu iyi olmayan 15 kişinin borcu ödendi.

Borcunun ödendiğini duyanlar çok sevindi

Bakkal Mehmet Fatih Karabulut, “Geçen günlerde bir kişi geldi. Mahallede ihtiyaç sahibi olup olmadığını sordu. Bende olduğu söyleyince, onların borçlarını ödemek istedi. İlk önce şaka sandım. Ardından işin ciddi olduğu fark ettim. İsmini söylemedi ve fotoğraf çektirmedi. Daha sonra borcunu ödemeye gelenlere durumu anlattım. Onlar da çok sevindiler. Allah razı olsun dediler” diye konuştu.

Bu durumu sosyal medyada dillendirdiklerini anlatan Karabulut, "Daha sonra bizi bir kaç kişi daha aradı. Bazıları erzak paketleri yaptırdı, bazıları da ufak yardımlar yaptılar. Bu iş öncü oldu" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

REKLAM

HAYAT Tarihi binada tasavvuf öğretisi

HAYAT Bayramda doğru beslenme tüyoları

RAMAZAN Hayırseverin mutfağından ihtiyaç sahibine iftarlık taşıyorlar