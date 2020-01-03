Hayat Göbeklitepe 2019da rekora koştu 63 bin 415 kişiyle en çok ekimde ziyaret edildi
KÜLTÜR SANAT

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu: 63 bin 415 kişiyle en çok ekimde ziyaret edildi!

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu: 63 bin 415 kişiyle en çok ekimde ziyaret edildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından yoğun ilgi gören ören yeri, geçen yıl 63 bin 415 kişiyle en çok ekimde ziyaret edildi. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, "2018 yılında başlayan kültür turu talepleri 2019'da tavan yaptı ve bu Şanlıurfa ile bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Göbeklitepe
Göbeklitepe

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak rekora imza attı.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ören yerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı.

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı
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'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

AA
Göbeklitepe, Şanlıurfa ile bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı.

Her geçen gün tanınırlığı artan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alındı, geçen sene temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklite, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı.

Göbeklitepe’ye kardeş geliyor
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Göbeklitepe’ye kardeş geliyor

Kısa süre önce vizyona giren TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"nin tüm zamanların açılış rekorunu kırması da özellikle çocuklar arasında bölgenin bilinirliğini artırdı.

AA
"Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.

Rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.

Özellikle ilkbahar ve sonbaharda bölgenin turist akınına uğramasına vesile olan Göbeklitepe ören yerini, ocakta 8 bin 860, şubatta 7 bin 937, martta 18 bin 743, nisanda 53 bin 804, mayısta 24 bin 688, haziranda 54 bin 869, temmuzda 28 bin 889, ağustosta 42 bin 125, eylülde 49 bin 479, ekimde 63 bin 415, kasımda 40 bin 408, aralıkta ise 19 bin 161 kişi ziyaret etti.

AA
Göbeklite, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı.

"Bölgeye inanılmaz katkı sağladı"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İl Temsilcisi Rahime Yaşar, yaptığı açıklamada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi sayısında geçen seneye oranla önemli artış yaşandığını söyledi.

Göbeklitepe'deki ziyaretçi yoğunluğunun Şanlıurfa ile beraber bölge turizmini de olumlu etkilediğini dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

  • "2018'de bu verileri öngörüyorduk, 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle bu öngörümüz tuttu. Şanlıurfa'ya bu sayede kültürel anlamda inanılmaz talep oldu, bu da bizi çok mutlu etti. Talep edilen rezervasyonlar ve tur programlarına baktığımızda yine Şanlıurfa, bölgede kültür ve inanç turları kapsamında birinci sıradaki yerini koruyacak. Göbeklitepe, bölge turizmi için de bir şans olmuştur. 2018 yılında başlayan kültür turu talepleri 2019'da tavan yaptı ve bu Şanlıurfa ile bölgeye inanılmaz bir katkı sağladı. Şu anda vizyonda biri animasyon biri belgesel olmak üzere iki filmimiz var, bu iki filmin de turizme katkısı olacaktır.
  • Biz Göbeklitepe'yi sadece 2019 yılı için baz almıyoruz, çünkü turizmde sürdürülebilirlik çok önemli. Turizm çeşitliliği kentte çok fazla. 2019'da Göbeklitepe ile kentin ekonomisine ne kadar katkı yapıldığını gördük. Şanlıurfa'da bu avantajı fırsata çevirip, kentin diğer kültürel değerlerini de yanına alarak belki bunu 10 yıla kadar götürebiliriz. Yarın uluslararası platformlarda 'kültür turizmi" denince Şanlıurfa'nın Türkiye'nin lokomotifi olabilecek kapasitesi ve potansiyeli var."

Yaşar, ulusal ve uluslararası boyutta Göbeklitepe'nin tanıtımı için yapılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Biz zaten bir defadan 100 katı gibi bir artış beklemiyorduk çünkü Göbeklitepe'nin kaldırma kapasitesi de belli. Bir taraftan tanıtımını yapalım ama bir taraftan da bizden sonraki nesiller için korunması lazım. Dolayısıyla bunun kademeli olarak artırılması gerekiyor." diye konuştu.

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