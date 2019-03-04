Hayat Göbeklitepede Erdoğan sevinci
KÜLTÜR SANAT

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de program yapmayı planlaması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'de bir programa katılması bekleniyor. Kentteki turizm ve konaklama sektörünün temsilcileri, Erdoğan'ın söz konusu programı dolayısıyla sevinç yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Göbeklitepe
Göbeklitepe

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Şanlıurfa'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi. Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, turizm sektörü olarak şehirde bulunan ören yeri dolayısıyla çok bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın özellikle ilkbahar aylarında en fazla turisti ağırladığına dikkati çeken Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da baharın hemen başında şehrin turizm lokomotifi olan Göbeklitepe'de program yapmasının şehrin turizmine ciddi manada bir destek sağlayacağını kaydetti.

Göbeklitepe arka fonu önemli

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

  • "Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde yaşanacağı öngörülen Şanlıurfa'ya sezonun hemen öncesi Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'de program yapacak olması, Şanlıurfa turizmi açısından çok çok önemli. Göbeklitepe artık dünyada tanıtılmaya başlandı, Cumhurbaşkanımızın da bizzat yapılan çalışmaları yerinde görmek ve tanıtıma katkıda bulunmak için burada bir program yapacak.
  • Turizmciler ve bölge insanı için son derece olumlu bir yaklaşımdır. Her zaman liderlerin açıklama yaptığı mekanlar önem taşır. Erdoğan'ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe arka fonunda buradan vereceği mesajlar mutlaka kitlesel bir hareketlilik getirecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır."

Katkı olarak dönecektir

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Mehmet Sait Ertürk de özellikle tarihi ören yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program yapmayı planlamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Ertürk, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ülke liderlerinin dünyanın neresinde olursa olsun tarihi ve turistik yerlerdeki görsellerini dikkatle takip ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göbeklitepe'de program yapacak olmasının ören yerinin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Ertürk, "Dünyada Cumhurbaşkanlarının programları hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe'de program yapacak olması, tatil planı yapan binlerce kişinin gözünü Şanlıurfa'ya çevirmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu program turizm ve konaklama işletmecilerine ciddi manada katkı olarak dönecektir" diye konuştu.

REKLAM

Oyuncaklar yanardağ tüfleriyle yeniden canlanıyor
HAYAT
Oyuncaklar yanardağ tüfleriyle yeniden canlanıyor

Siirt'te 1500 öğrenci aynı anda kitap okudu
HAYAT
Siirt'te 1500 öğrenci aynı anda kitap okudu

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
Title
Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
Title
Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
Title
Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Title
.
Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.


16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Ödemeyi yanlış yerden yapmayın

Sahte fatura ödeme merkezlerine karşı uyarı.
Pirinç de tanzim rafında

Pirinç de tanzim rafında

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
Üniversitelere karne verilecek

Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı yeni düzenlemeyi açıkladı.

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.

Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.
İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.