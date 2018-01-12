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Gribe ne iyi gelir? Grip nasıl geçer? Grip nedir?

Gribe ne iyi gelir?

Kış aylarının gelmesiyle grip vakalarında artış görülüyor. Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesi, mevsimsel değişiklikler derken hastane acil servisleri grip vakalarıyla dolup taşıyor. İlaç tedavisinin yanı sıra bazı yiyecek ve içecekler de grip tedavisini olumlu yönde destekliyor. Uzmanlar genel olarak uyku düzenine, istirahat etmeye ve sağlıklı beslenmeye destek çekiyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kış aylarının yaklaşmasıyla artan grip hastalığı bulaşıcı olduğu için yayılma hızı da çok yüksek.
Kış aylarının yaklaşmasıyla artan grip hastalığı bulaşıcı olduğu için yayılma hızı da çok yüksek.

Havaların soğumasıyla birlikte grip sezonu açıldı. Mevsimsel geçişler nedeniyle daha sık görülen grip hastalığı kimi zaman yatarak kimi zaman ayakta tedavi ediliyor. Reçete ile alınan ilaçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de gribe iyi gelen yiyecek ve içecekler.

Sıkça görülen grip, bulaşıcı olmakla birlikte, tedbir alınmadığı zaman kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Ofislerde, toplu taşımalarda veya evde soğuk algınlığına yakalanan kişi, el teması, nefes alma-nefes verme gibi durumlarda çevresindeki insanlara bulaştırabiliyor. Bu virüsün en önemli özelliği, çok çabuk bir şekilde insanla temas haline geçebiliyor.

Grip nasıl çabuk geçer?

Haşlama balık, tavuk suyu, haşlama tavuk, tavuk ve sebze çorbaları, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, adaçayı, papatya çayı, okaliptüs çayı.

Grip boyunca vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bitki çayları bu konuda size yardımcı olabilir. Sıcak çay aynı zamanda boğaz ağrılarını ve öksürüğü hafifletir.Eskiden portakal suyunun C vitamini nedeniyle gribe iyi geldiği söylense de, yeni araştırmalara göre portakal suyunun hızlı ve aşırı tüketilmesi, mide rahatsızlıklarıyla birlikte şeker rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.

Grip hastalığını ciddiye alın
HAYAT
Grip hastalığını ciddiye alın

Gribe ne iyi gelir?

Gribi hızlı atlatmak için tedavinizi asla aksatmayın:

Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı var. . Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır.

Gripten kurtulmak için istirahat edin:

Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede iş gücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olur. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzar hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor.

Yeterli süre boyunca uyuyun:

Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirir.

Sıvı tüketiminizi azaltmayın:

Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen…) tüketin. Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçının.

İyi beslenin:

C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi arttırır.


Grip nedir?

Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde; çocuklarda, yaşlılarda ve kalp, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Grip, halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılabilmektedir ancak her ikisi çok farklı durumlardır. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir ve bazı durumlarda ölümcül hale gidebilir. Bu nedenle hastalarda belirtiler şiddetliyse, durum giderek kötüye gidiyorsa, ateşiniz düşmüyorsa (veya şu durumlar söz konusu ise: nefes alma zorluğu, kalıcı ateş, kusma, ağrılı yutma, kalıcı öksürük, kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı) mutlaka hekime başvurmanız gerekir. Hastaların kesinlikle hekime başvurmadan ateş düşürücü ilaçlar ya da antibiyotik kullanmaması gerekir.

Grip için önemli bilgiler
OYNAT
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