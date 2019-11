Guantanamo’ya yıldız çıkarması

Moritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi (Mohamedou Ould Slahi), 11 Eylül saldırısının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştı. 14 yıl Guantanamo’da hapis yattıktan sonra mahkeme suçsuzluğunu kabul etmiş ve serbest bırakılmıştı. Üç yıl önce ülkesine dönen Salahi’nin, hapishanede yaşadıklarını anlattığı çok satan kitabı, Guantanamo Günlüğü’nden uyarlanan filmi nihayet hayata geçiyor. “Prisoner 760” adlı filminin oyuncu kadrosunda Hollywood’un ünlü simaları var. Sherlock karakteriyle adından söz ettiren, Benedict Cumberbatch başrolü üstlenecek. Cumberbatch’e Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, Big Little Lies dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Shailene Woodley ve Un prophète filmiyle adını duyuran Tahar Rahim eşlik edecek.

Benedict Cumberbatch savcı rolünde.

Jodie Foster avukat rolünü canlandıracak.

OYUNCU KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Oyuncular

“Prisoner 760”filmi, terörist olduğu iddiasıyla hapishanede tutulan ve işkenceler gören Salahi’nin hikayesini anlatacak. Oscar ödüllü Kevin Macdonald’ın yöneteceği filmde Salahi rolünü Tahar Rahim üstelenecek. Yargılanma sürecinde gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele veren askeri savcı Teğmen Stuart Couch’a Benedict Cumberbatch hayat verecek. Judie Foster ve Shailene Woddley ise ortak iki avukat olan Nancy Hollander ve Teri Duncan karakterlerini canlandıracak. Senaryosunu Michael Bronner’a ait olan Prisoner 760’nin vizyon tarihi henüz netleşmedi. Ancak filmin çekimlerine önümüzdeki Aralık ayı başlarında Güney Afrika’da başlanacağı duyruldu. Filmin yönetmenliğini üstelenen Steve Macdonald’ın daha önce One Day in September, The Last King of Scotland, State of Play, Marley ve Whitney gibi beğeni toplayan yapımlara imza atmış olması beklentiyi artırıyor.

ÜÇ YIL SONRA PASAPORTUNA KAVUŞTU

Özgürlüğüne kavuştuktan üç yıl sonra pasaport çıkarabilen Salahi, geçtiğimiz aylardaki seçimlerde Cumhurbaşkanı olan Muhammed El- Gazvani’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guantanamo’da 14 yıllık esaretin ardından 2016 yıılnda ülkesine ve ailesine kavuşan Slahi’nin çilesi bitmemişti. Doğduğu ülke olan Moritanya’da pasaport talebi red edildi. Yazar, ülkesinde dönemin içişleri bakanı Ahmedou Ould-Abdallah’a pasaport için dilekçesini ulaştırdı. Ancak hükümet tarafından, Guantanamo’dan serbest bırakılmasının üzerinden iki yıl geçmesi gerektiği bildirildi. Terörle hiçbir bağlantısı bulunmadığı için dünyanın en korkunç hapishanesinden kurtulduktan sonra pasaportunu almaması büyük tepkilere yol açmıştı. 200 yazar, editör, yayıncı ve insan hakları savunucusu tarafından desteklendi. Slahi ve destekçilerinin uğraşları ise nihayet sonuç verdi. Yazar, bu konuda şunları söyledi: “ Üç yıl önce ülkeme döndüğümde özgür olduğumu düşündüm ve en medeni hakkımın yasaklanması beni çok şaşırttı. Büyük çaba ve para gerektiren barışçıl bir savaş başlatmaya karar verdim.Yirmi yıl boyunca pasaportumda haksız yere mahrum bırakılmasaydım bu kararın bir önemi olmazdı. Moritanya’nın saygınlığı kazanması için önemliydi. Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed El Gazvani(Mohamed Ould Cheikh Ghazouani)’ye teşekkür ediyorum. Haklarımı iade etmek için kitle iletişim kampanyalarına öncülük eden milletvekillerine, hukukçulara, parti liderlerine, sivil toplum örgütlerine ve basına teşekkür ediyorum.”

Guantanamo tutukevi 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terör zanlısı savaşçıların tutulması ve sorgulanması amacıyla dönemin başkanı George W. Bush tarafından açılmıştı. 2009 yılında dönemin başkanı Barack Obama bu tutukevinin kapatılmasıyla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Obama'nın aksine Donald Trump, Guantanamo'yu açık tutma sözü verdi ve orayı "kötü adamlarla doldurmak" Trump'ın seçim vaatlerinden biriydi.

