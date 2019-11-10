Hayat Guantanamoya yıldız çıkarması
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Guantanamo’ya yıldız çıkarması

Guantanamo’da 14 yıl tutulan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan Muhammed Veled Salihi’nin hayatı şimdi de film oluyor. Oscar ödüllü Kevin Macdonald’ın yönetmenliğini yaptığı filmde ünlü yıldızlar oynayacak.

Hatice Saka Yeni Şafak
Muhammed Veled Salahi “Guantanmo Günlüğü “ kitabını zor şartlar altında kaleme aldı. Avukatları aracılığıyla bölüm bölüm dışarı çıkarılan yazıların bir araya getirilmesi zaman aldı. Kitap, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Brezilya ve Japonya’nın aralarında bulunduğu 21 ülkede yayınlandı ve hepsinde de en çok satanlar arasına girdi.
Muhammed Veled Salahi “Guantanmo Günlüğü “ kitabını zor şartlar altında kaleme aldı. Avukatları aracılığıyla bölüm bölüm dışarı çıkarılan yazıların bir araya getirilmesi zaman aldı. Kitap, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Brezilya ve Japonya’nın aralarında bulunduğu 21 ülkede yayınlandı ve hepsinde de en çok satanlar arasına girdi.

Moritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi (Mohamedou Ould Slahi), 11 Eylül saldırısının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştı. 14 yıl Guantanamo’da hapis yattıktan sonra mahkeme suçsuzluğunu kabul etmiş ve serbest bırakılmıştı. Üç yıl önce ülkesine dönen Salahi’nin, hapishanede yaşadıklarını anlattığı çok satan kitabı, Guantanamo Günlüğü’nden uyarlanan filmi nihayet hayata geçiyor. “Prisoner 760” adlı filminin oyuncu kadrosunda Hollywood’un ünlü simaları var. Sherlock karakteriyle adından söz ettiren, Benedict Cumberbatch başrolü üstlenecek. Cumberbatch’e Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, Big Little Lies dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Shailene Woodley ve Un prophète filmiyle adını duyuran Tahar Rahim eşlik edecek.

  • Benedict Cumberbatch savcı rolünde.
  • ***
  • Jodie Foster avukat rolünü canlandıracak.

OYUNCU KADROSU ÇOK GÜÇLÜ

Oyuncular

“Prisoner 760”filmi, terörist olduğu iddiasıyla hapishanede tutulan ve işkenceler gören Salahi’nin hikayesini anlatacak. Oscar ödüllü Kevin Macdonald’ın yöneteceği filmde Salahi rolünü Tahar Rahim üstelenecek. Yargılanma sürecinde gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele veren askeri savcı Teğmen Stuart Couch’a Benedict Cumberbatch hayat verecek. Judie Foster ve Shailene Woddley ise ortak iki avukat olan Nancy Hollander ve Teri Duncan karakterlerini canlandıracak. Senaryosunu Michael Bronner’a ait olan Prisoner 760’nin vizyon tarihi henüz netleşmedi. Ancak filmin çekimlerine önümüzdeki Aralık ayı başlarında Güney Afrika’da başlanacağı duyruldu. Filmin yönetmenliğini üstelenen Steve Macdonald’ın daha önce One Day in September, The Last King of Scotland, State of Play, Marley ve Whitney gibi beğeni toplayan yapımlara imza atmış olması beklentiyi artırıyor.

ÜÇ YIL SONRA PASAPORTUNA KAVUŞTU

Özgürlüğüne kavuştuktan üç yıl sonra pasaport çıkarabilen Salahi, geçtiğimiz aylardaki seçimlerde Cumhurbaşkanı olan Muhammed El- Gazvani’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guantanamo’da 14 yıllık esaretin ardından 2016 yıılnda ülkesine ve ailesine kavuşan Slahi’nin çilesi bitmemişti. Doğduğu ülke olan Moritanya’da pasaport talebi red edildi. Yazar, ülkesinde dönemin içişleri bakanı Ahmedou Ould-Abdallah’a pasaport için dilekçesini ulaştırdı. Ancak hükümet tarafından, Guantanamo’dan serbest bırakılmasının üzerinden iki yıl geçmesi gerektiği bildirildi. Terörle hiçbir bağlantısı bulunmadığı için dünyanın en korkunç hapishanesinden kurtulduktan sonra pasaportunu almaması büyük tepkilere yol açmıştı. 200 yazar, editör, yayıncı ve insan hakları savunucusu tarafından desteklendi. Slahi ve destekçilerinin uğraşları ise nihayet sonuç verdi. Yazar, bu konuda şunları söyledi: “ Üç yıl önce ülkeme döndüğümde özgür olduğumu düşündüm ve en medeni hakkımın yasaklanması beni çok şaşırttı. Büyük çaba ve para gerektiren barışçıl bir savaş başlatmaya karar verdim.Yirmi yıl boyunca pasaportumda haksız yere mahrum bırakılmasaydım bu kararın bir önemi olmazdı. Moritanya’nın saygınlığı kazanması için önemliydi. Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed El Gazvani(Mohamed Ould Cheikh Ghazouani)’ye teşekkür ediyorum. Haklarımı iade etmek için kitle iletişim kampanyalarına öncülük eden milletvekillerine, hukukçulara, parti liderlerine, sivil toplum örgütlerine ve basına teşekkür ediyorum.”

Guantanamo tutukevi 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terör zanlısı savaşçıların tutulması ve sorgulanması amacıyla dönemin başkanı George W. Bush tarafından açılmıştı. 2009 yılında dönemin başkanı Barack Obama bu tutukevinin kapatılmasıyla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Obama’nın aksine Donald Trump, Guantanamo’yu açık tutma sözü verdi ve orayı “kötü adamlarla doldurmak” Trump’ın seçim vaatlerinden biriydi.oritanyalı mühendis Muhammed Veled Salahi (Mohamedou Ould Slahi), 11 Eylül saldırısının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştı. 14 yıl Guantanamo’da hapis yattıktan sonra mahkeme suçsuzluğunu kabul etmiş ve serbest bırakılmıştı. Üç yıl önce ülkesine dönen Salahi’nin, hapishanede yaşadıklarını anlattığı çok satan kitabı, Guantanamo Günlüğü’nden uyarlanan filmi nihayet hayata geçiyor. “Prisoner 760” adlı filminin oyuncu kadrosunda Hollywood’un ünlü simaları var. Sherlock karakteriyle adından söz ettiren, Benedict Cumberbatch başrolü üstlenecek. Cumberbatch’e Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, Big Little Lies dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Shailene Woodley ve Un prophète filmiyle adını duyuran Tahar Rahim eşlik edecek.

  • Yönetmenle görüşeceğim
  • Filmin yönetmeni Kven Mcdonald
  • Üç yılın sonunda ülkesinden çıkacak olan Salahi, önceliklerini şöyle sıraladı: “Kişisel olarak önceliğim Guantanamo’da geçirdiğim bir ameliyattan sonra komplikasyonlar oldu. Çünkü orada çok ilkel şartlarda ve acılar içinde bir operasyon geçirdim. Ülkemde tedavime uygun olacak bir donanıma sahip hastene bulamadım. İlk olarak yurt dışına tedavi olmak için çıkacağım. Daha sonra ise önümüzdeki ay çekimleri başlayacak olan filmin yönetmeni Kven Mcdonald ile görüşeceğim.”
  • Hepsini affettim
  • “Guantanamo Günlüğü” kitabını çok zor şartlar altında yazdığını söyleyen yazar, sağlığına kavuşunca kitabı yeniden kalem alacağını dile getiriyor. Orada yaşadığı günler için kimseye kızgın olmadığını belirten Salahi, “ Beni haksızlığa uğratanları affediyorum. Dünyada sadece Müslümanların değil, tüm insanların gerçek bir merhameti hak ettiğini düşünüyorum. Kaderimi kabul ettim ve beni inciten bütün insanları affettim.”
  • Gardiyan Müslüman oldu
  • Steve Wood (sol)
  • Muhammed Veled Salahi, hapishaneden sadece kötü anılar ile dönmemiş. 2004 yılında bir süre Guantanamo’da gardiyanlık yapan Amerikalı asker Steve Wood’un hayatının tamamen değişmesine vesile olmuş. Onunla vakit geçiren Wood, sorularına aldığı yanıtlardan çok etkilenmiş. Terörist olarak gösterilen bir Müslümanın davranışları Wood’un İslamiyeti seçmesini sağlamış. Hapishanedeki görevini bitirip ayrıldığında ise Salahi’nin kurtulması için dilekçeler yazmış. Yazar, özgürlüğüne kavuşunca da, Moritanya’da onu ziyaret etmiş.
Deplasmanda 3 hafta sonra

Deplasmanda 3 hafta sonra

​Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
300 milyonluk servet

300 milyonluk servet

​FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu.
Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

​Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na bağlılık teyit edildi.
6 terörist etkisiz

6 terörist etkisiz

​Şırnak'ta Jandarma ve MİT ortak hava destekli operasyon düzenledi.
Minnetle yad ediyorum

Minnetle yad ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajı yayımladı.
"Bizden ne istiyorsunuz?<br>Kanımızı kuruttunuz!"

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde
Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
15 yaşında <br>tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Tek tek onarılıyor

Tek tek onarılıyor

​Teröristler karanlığa gömdüğü Rasulayn'ı Mehmetçik aydınlığa kavuşturuyor.
7 terörist etkisizleştirildi

7 terörist etkisizleştirildi

​Ağrı'da hava destekli operasyonda örgüte ağır darbe.
Küçükçekmece'de ilginç yıkım

Küçükçekmece'de ilginç yıkım

İş makinesi 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı.
Türk devine dünya devi ortak oldu

Türk devine dünya devi ortak oldu

​51 grup şirketi ve 13 bin çalışanı bulunuyor.
Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar
Gündem

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi.
Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
Gündem

Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında
Gündem

HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında

Van’ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.