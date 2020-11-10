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Hayat Hababam Sınıfı Yaz Oyunları vizyon için gün sayıyor Gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim
SİNEMA

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ne zaman vizyona giriyor?

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları vizyon için gün sayıyor: Gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filmi "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları", 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce vizyon tarihi ertelenen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi için gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları&quot;, 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
"Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları", 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce vizyon tarihi ertelenen Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı"nın yeni filmi "Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları", 20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Film için gala yerine sağlık çalışanlarına özel gösterim yapılacak.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin vizyon tarihi belli oldu
HAYAT
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin vizyon tarihi belli oldu

Filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci ve Doğan Akdoğan yer alırken yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstleniyor.

Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Hababam Sınıfı oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Ali Erbil'in konuk oyuncu olduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liselerarası geleneksel yaz oyunlarına katılma hakkı kazanan okulun sahibi 'Pinti Lütfullah' bu yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine 'Yakışıklı', 'Racon', 'Format' ve 'Dede' Kıbrıs uçağındaki yerlerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."

Netflix'te 'Hababam Sınıfı' sesleri
HAYAT
Netflix'te 'Hababam Sınıfı' sesleri

Antalya'da bir okul
OYNAT 00:33
Antalya'da bir okul "Hababam Sınıfı" gibi dersleri açık havada yapıyor
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıf öğrencileri, destekleme ve yetiştirme kursunu okul bahçesinde çam ağaçları arasında kurulan açık sınıfta alıyor. Çam ağaçları, Hababam Sınıfı filminden karelerle süslendi. Derse giriş zili ise Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' gibi giyinen görevli tarafından nostaljik el ziliyle çalınıyor. Teneffüs zili olarak ise filmin müziği kullanılıyor. Açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten öğrenciler, okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.


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Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

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