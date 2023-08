“Hadi”, çocuklar biraz yavaş olalım

Üç çocuk annesi Zeynep Betül Özaltın, “Çocuk kitaplarına ve çocuk edebiyatına ilgim anne olmamla beraber başladı” diyerek hikâyesini anlatıyor. “Çocuklarım özellikle kendileri okumayı öğrenene kadar, onlara resimli çocuk kitapları okumak sevdiğimiz bir aktivite oldu bizim için” ifadelerini kullanıyor.Yazmanın her zaman kendini ifade edebildiği ve rahatladığı bir alan olduğunu söyleyen Özaltın, “Hayatımın her döneminde böyle oldu. Kitap yazma fikri, yazmayı seven herkes için güzel bir hayaldir” ifadelerini kullanıyor. Çiçeği burnunda ilk kitabı “Hadi”yi kendisi gibi tezcanlı ebeveynlere ve yavaşlayarak öğrenmek isteyen çocuklara ithafen yazdığını dile getiriyor ve ekliyor: “Hadi; hızla akıp giden hayat içinde kıymetli anların tadını çıkartmaya, yavaşlamaya çalışan bir çocuğun hikâyesi. Hiç düşündünüz mü? Belki de bir çocuğa ayakkabısının bağcığını bağlamayı öğretmek, saatlerce hazırlık yaptığımız bir organizasyondan çok daha değerli olabilir onun için. Ev, iş, okul fazlasıyla yoğun herkes. İlham, kendi hayatımdaki ve çevremdeki koşuşturmacaydı. “Hadi” yi sık sık çocuklara kurduğum cümlelerin önüne, ardına ekler olmuştum. Sonra anladım ki oradan oraya sürüklenmek değil, bazen sadece bir salyangoz gördüğünde durmak ya da gökyüzüne bakıp, hayal kurmak istiyor çocuklar. Hızlı yaşam günümüzün gerçeği. Bazı anlarda yavaşlayarak dengeyi bulmak mümkün. Benim için dengeyi bulmak gökyüzüne, denize, dağlara, çocuklarımın gözlerine bakmak demek. Zaz’ın gökyüzüne bakmak istemesinden bahsettim. Çünkü gökyüzüne bakma hali bizim kitabımızda, medeniyetimizde, şiirlerimizde var. Ruha iyi gelmesinden bahsedilir, hayreti arttırdığı söylenir, tavsiye edilir. Bunun üstüne upuzun ve güzel bir sohbet yapılabilir çocuklarla. Resimli çocuk kitapları çoğunlukla okul öncesi çağa hitap ettiği için, aileleri tarafından çocuklara okunuyor. Böylece kitaplar aslında çocuklarla kaliteli sohbet etmeye, resimleri yorumlayıp, bir konuyu nitelikli olarak konuşmaya imkan sağlıyorlar.