Haftaya yaz geliyor: Sıcaklık 32 dereceyi görecek

Yurdun büyük bölümünde günlerdir süren yağışlı hava dalgası sona eriyor, sıcaklık yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.

GÜNDEM Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 6 derece düşecek

Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor:

İstanbul'da pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceye; başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde 26 ila 28 dereceye; İzmir'de 32 dereceye; Ankara'da ise 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Gelecek hafta da sıcaklıkların yurdun batısı dahil olmak üzere mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar artacak.