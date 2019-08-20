Haluk Hoca’yı kaybettik

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni” programının ardından Ahlat’a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van’a hareket etti. Dursun’un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla önce Erciş daha sonra Van Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SELÇUKLU MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Dursun, Malazgirt’ten sonra Bitlis’in Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etmişti.

Prof. Dr. Dursun, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesindeki incelemelerde bulunmuş ve ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etmişti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dursun, ağustos ayının Anadolu tarihi açısından son derece önemli bir ay olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

AĞUSTOS ZAFERLER AYIMIZ

“Ağustos ayı zaferlerimizin yoğun yaşandığı bir ay. Bundan kısa bir dönem önce Çanakkale tarih alan başkanlığında 10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferi’nin kutlama törenindeydik. Bu törenle başladı, tarihi kutlama ayımız olan Ağustos ayımız. Şu anda Malazgirt’te savaşla ilgili bir programdaydık. Tarihi romanlar tarihi alanların değerlendirilmesi konusunu Malazgirt üzerinde konuştuk. Sonrasında Ahlat’a geldik. Ahlat bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Anadolu tarih ve kültür birliğinin ilk şekillendiği Malazgirt’ten sonra en önemli alanlardan bir tanesidir. Özellikle Anadolu tarih ve kültür birliği çalışmasıyla İstanbul’un önemli okullarındaki gençlerin buraya gelmesini ve bu tarihi alanın onlar tarafından yerinde görülmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul’da bakanlık olarak oluşturduğumuz üniversite grubumuz buradaydı. Üniversite hocalarıyla ve akademisyenlerle birlikte Ahlat’ta bir çalışma yaparak, sunum aldılar. Sonra diğer bölgelere devam ettiler.

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DOĞUBAYAZIT VE SARIKAMIŞ VURGUSU

Doğubayazıt yine Ağrı içerisinde bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Kars’ta ise Sarıkamış. Yani Çanakkale’de başlayan Anadolu tarih ve kültür birliğinin çalışması Ahlat’ta, Malazgirt’te, Doğubayazıt’ta ve Sarıkamış’ta devam edecek. Yani yeni gençler gelecekler ve biz bu gençleri Türk milli kültürü açısından bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda Türk Tarih Kurumuyla birlikte ortak bir çalışma düzenledi. Bu çalışma milli mücadelenin yüzüncü yılı olduğu için bu yıl Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara ve İstanbul’u da kapsıyor.

AHLAT’A HER GELİŞİMDE HEYECAN DUYUYORUM

Belki ilk defa milli tarihi yerinde görme, inceleme ve eğitimde bunu müzelerle birlikte kullanma başlatılmış oldu. Hem Ayasofya hem de Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapmış biri olarak Ahlat’a her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Yine alt yapının geliştiğini, korunduğunu ve geleceğe doğru taşıma işlemlerinin yapıldığını görüyorum. İnşallah ilerleyen tarihilerde burası bizim tarihi hafızamızı, tarihi geçmişimizi gençlere taşımada önemli bir mekan olacak diye umuyorum.”

Bakan Yardımcısı Dursun, daha sonra Çarho mevki’inde 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Van’a gitmek üzere ilçeden ayrılmıştı.

Dün Muş’un Malazgirt ilçesinde Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde, kaymakamlık, belediye, Türk Tarih Kurumu ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) desteğiyle gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kapsamında “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”nin açılış konuşmasını da yapan Dursun geçen hafta 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale’deki törenlere katıldıklarını hatırlatmıştı.

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TEMELİMİZ ANADOLU’DUR

Bu hafta da Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla ilçede etkinliklerin yapılacağını belirten Dursun, “Malazgirt’i, Çanakale’yi, Sakarya’yı ve Sarıkamış’ı hatırlamadan tarihimizi doğru yorumlamak, anlatabilmek ve aktarabilmek çok mümkün değil. Ayağımızın buraya basması lazım. Temelimiz Anadolu’dur, Malazgirt’tir, Sakarya’dır Sarıkamış’tır, Ahlat’tır ve Kudüs’tür” diye konuşmuştu. Ülkede sohbet ağırlıklı mekanların kurulması gerektiğini aktaran Dursun, sohbet kültürünün gençlere aktarılacağı mekanlar ile edebiyat ihtisas kütüphanelerini yaygınlaştırmayı düşündüklerini kaydetmişti.

Bugün defnedilecek

Dursun’un naaşı gece uçakla İstanbul’a getirildi. Dursun için bugün saat 14.30’da Galatasaray Lisesi’nde düzenlenecek törenin ardından, Sultanahmet Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Dursun’un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke’deki aile kabristanında defnedilecek.

Kültür adamıydı

1957’de Kocaeli Hereke’de doğan Ahmet Halûk Dursun, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde yakın çağ tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda profesör oldu. İBB Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 2007’de İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığı’nı yürütmüş, 2009-2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’nü de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. 2012-2014 arasında Topkapı Sarayı’nı Sevenler Derneği Başkanlığı’na seçildi. 2014 Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı, 2016 Nisan ayında emekli oldu. 26 Mayıs 2017’de Başbakanlık Kamu Etik Kurulu üyeliğine atandı. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 20 Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun Beyefendi’nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Halûk Dursun’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:02 Prof. Dr. Haluk Dursun son konuşmasını Malazgirt'te yaptı Van Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, son konuşmasını Malazgirt'te Iv. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni açılışında yapmıştı. BiP'te paylaş

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