Hat sanatı her eve girecek

Bu yıl geniş bir kapsamla sergilenmesi düşünülen Albayrak 2022 Hat Takvimi projesini, koordinatör İbrahim Şengül anlattı.

- Hat Takvimi projesi nasıl ortaya çıktı?

Hat Takvimi projemize, 8 sene önce başladık. İnsanların orijinal eserlere ulaşamamasından hareketle “hat sanatını geniş kitlelere nasıl ulaştırabiliriz” sorusunu kendimize sorduk. Gayemiz, hat sanatının bütün evlere girmesiydi. Yazıları bir bütün haline getirip sanatseverlere ulaştırdık. 12 hattat, her ay için yazdığı yazılarla, alışılmışın dışına çıkmaya gayret etti. Hattatlar kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, farklı tasarımlar da ortaya çıktı. Bazı seneler tezhip sanatına yer vererek müzehhiplerle de çalışma fırsatı bulduk.

Takvimimizin tüm yazıları, Ramazan ayında yazılır, Ramazan ayında biter. Sonra ise baskıya hazırlanır. O yüzden yazılarımıza “Ramazan Yazıları” adını verdik. Gelecek yılın çalışmalarına, o yılın ilk aylarında başlıyoruz. Hangi ibareler hangi yazı tarzında yazılacak buna karar veriyoruz. Ramazan ayı geldiğinde hattat, hazırlamış olduğu tasarımın yazısına başlıyor.

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HEM FİZİKİ HEM DİJİTAL

- Tema nasıl belirleniyor?

2023 için hattatlarımızla oturup, hangi konuyu ele alacağımızı istişare edeceğiz. Tema genelde Kur’an ayetleri üzerine oluyor. Geçtiğimiz sene selam ayetleri üzerine çalıştık. Ondan önceki sene ise “Rabbülalemin” ayetlerinden olmuştu. Bu seneki temayı sergimizde açıklayacağız.

- Eserler belirli bir tarzda mı çalışılıyor?

Son 2-3 senedir sanatkarlarımız, Tarz-ı Cedid klasik üslubuna bağlı tasarımlar yapıyor. Ortaya çıkan eserleri tüm hat muhibbanının, beğenisine sunuyoruz. Bu sayede hat sanatına ilgi duyanlar yılda 12 farklı yazı daha görüyor. Eserlerden hem basılı hem de dijital haliyle herkes faydalanabiliyor. Takvim projemizin eserlerine ketebe.org sitemizle herkesin erişmesini sağladık. Böylece, eserlerimizi yüksek çözünürlüklü olarak ilk kez kâğıttan dijitale aktardık.

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RAMAZAN Yazının zerafeti hat sanatı

GÖZ ZEVKİMİZİ BESLİYOR

- Sizin hat sanatına ilginiz de dijitalde başlamıştı galiba...

Bir gün internette gezinirken hat sanatıyla ilgili bir web sitesine denk geldim. O vesileyle hat sanatına başladım. Eminim ki ketebe.org da İslam sanatlarına ilgi duyan kişilerin bu sanata başlamalarına vesile oluyor, sanatla ilgili olmayanların ise göz zevkini besliyordur. Dijital ve fiziki sergilerimizin ya da takvim projemizin herkese hizmet ediyor olması bizi mutlu ediyor.

11 yıldır hüsn-ü hat sanatıyla ilgilenmekteyim. 2011’de üniversite için gittiğim Konya’da Seyit Ahmet Depeler ve Abdurrahman Depeler’den ders aldım. Üniversite eğitimim bitince İstanbul’a dönüp hocalarımın yönlendirmesiyle Mustafa Parıldar ile çalışmaya başladım. Hali hazırda Mustafa Parıldar Hocam ile sülüs-nesih ve celi sülüs çalışmaktayım.

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Büyük sergi yakında

- Yarışmalara nasıl bakıyorsunuz?

Sanatkârların kendilerini geliştirebilmeleri için ciddi bir fırsat. Çünkü yoğun mesainizi bir esere verip iyi bir netice için çabalıyorsunuz. Ben bu nedenle yarışmalara katılıyorum. Bu kapsamda katıldığım Zeytinburnu Belediyesinin Geleceğin Ustaları Yarışması’nda Celi Sülüs dalında teşvik ödülü almak nasip oldu.

- Takvim çalışmalarının bulunduğu geniş bir sergi görecek miyiz?

2022’nin takvim çalışmaları neredeyse tamamlandı. Bu sene, herkesin ulaşabileceği bir sergi olacağının müjdesini şimdiden verelim. İşimizi, her sene yaptığımızın üstüne taşıyarak inşallah sanatseverlere 2022 takvim yazılarımızı sunacağız.

HAYAT Küllerinden doğan bir gelenek: Hat Sanatı



