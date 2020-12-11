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Hayat Hattatların kutbu iki özel sergide
KÜLTÜR SANAT

Hattatların kutbu iki özel sergide

Hattatların kutbu iki özel sergide

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid döneminin büyük hattatı, sayısız talebe yetiştiren ve yaklaşımıyla “Osmanlı hat” ekolünü oluşturan Şeyh Hamdullah Efendi, vefatının 500. yılında Sabancı Müzesi ve Kubbealtı Vakfı tarafından hazırlanan kapsamlı sergilerle anılıyor.

Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Şeyh Hamdullah’a atfedilen imzasız bir hat; nev’i: Sülüs.
Şeyh Hamdullah’a atfedilen imzasız bir hat; nev’i: Sülüs.

“Hattatların kutbu”, “Hattatların kıblesi” unvanlarıyla tanınan, 2. Bayezid’in davetiyle Topkapı Sarayında “Ehl-i Hiref” teşkilatı içinde “katib-i hassa” unvanıyla görev alan ve farklı yazı stillerine hakimiyeti ile bilinen Şeyh Hamdullah Efendi vefatının 500. yılında iki özel sergiyle anılıyor. Hat sanatında inkılabi yenilikleri günümüze kadar geçerliliğini koruyan, Osmanlıya has hat tarzını oluşturan Şeyh Hamdullah Efendi anısına, Sabancı Müzesi ve Kubbealtı Vakfı tarafından hazırlanan iki ayrı sergi izleyiciyle buluştu.

Murakka Sülüs ve nesih hat, Şeyh Hamdullah SSM Koleksiyonu

HAT SANATINA YENİ AÇILIMLAR GETİRDİ

  • Sabancı Müzesi’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nda Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının, onun yolundan giden hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehhiblerinin elinden çıkmış nadir eserleri koruyan SSM’in hayata geçirdiği “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisi ziyarete açıldı. Sergi 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında yazılmış nadir el yazması kitaplar, Kur’an-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor. Sergi, müze koleksiyonunun yanısıra Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi gibi mekanlardaki eserleri dijital bir yerleştirme ile sanatseverlerle buluşuyor.

Dua Mecmuası muhakkak ve rıka hat, 16. yüzyıl başları Şeyh Hamdullah Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfın

SSM Müdürü Nazan Ölçer, Şeyh Hamdullah için uluslararası sergi planladıklarını ve fakat koronavirüs salgını nedeniyle kapsamı sınırlı tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ölçer şöyle konuştu: “Şeyh Hamdullah uzun ömründe olağanüstü değerde eserler yarattı, hat sanatına yeni açılımlar getirdi, bu yeniliklerle ufuk açtı; sonraki hattatlara, ölümünden sonra bile önderliğini sürdürdü. Prof. Dr. Zeren Tanındı ve Prof. Dr. Muhittin Serin ile yurt dışındaki müze ve kütüphane koleksiyonlarından ödünç eserlerle planladığımız sergimizin kapsamını salgın yüzünden maalesef daraltmak zorunda kaldık. Bu koşullara rağmen, büyük sanatçıyı bir sergi ile anmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sergi salı–cuma günleri 10.00 – 16.00 saatleri arası gezilebilir.

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