Havalar soğudu oyun eve geldi

Kış mevsimin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklar parklardan ve yazın oynadıkları açık alanlardan uzaklaşarak evde daha çok zaman geçirmeye başlar. Günün büyük bir bölümünü evde geçiren çocuklara alternatif oyunlar sunulmadığı takdirde tüm zamanlarını ekran (TV, tablet, bilgisayar, telefon) karşısında geçirme eğiliminde olurlar. Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.

Masa topu eğlencesi

Yaş: 3 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım? Pamuk-masa

Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

Heykeltraş olmaya hazır mısın

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.

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Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

Sorulara dikkat

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır.Çocuğa ne kazandırır?

Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.

Hayvanları tanıyoruz

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

Çocuğa ne kazandırır?

Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.

Önce dokun sonra tahmin et

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Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

Ne lazım? Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

Nasıl oynanır? Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.