Hayat Havalar soğudu oyun eve geldi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Havalar soğudu oyun eve geldi

Beklediğimizden daha sıcak bir kış geçiriyoruz. Ancak buna rağmen çocukların oyunları evlere taşındı. Okuldan sonra ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenlere evde oynanacak oyun önerilerimiz var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kış mevsimin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklar parklardan ve yazın oynadıkları açık alanlardan uzaklaşarak evde daha çok zaman geçirmeye başlar. Günün büyük bir bölümünü evde geçiren çocuklara alternatif oyunlar sunulmadığı takdirde tüm zamanlarını ekran (TV, tablet, bilgisayar, telefon) karşısında geçirme eğiliminde olurlar. Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.

Masa topu eğlencesi

Yaş: 3 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım? Pamuk-masa

Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

Heykeltraş olmaya hazır mısın

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.

Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

Sorulara dikkat

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır.Çocuğa ne kazandırır?

Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.

Hayvanları tanıyoruz

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

Çocuğa ne kazandırır?

Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.

Önce dokun sonra tahmin et

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

Ne lazım? Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

Nasıl oynanır? Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

CHPyi FETÖ yönetiyor

CHP'yi FETÖ yönetiyor

​Mansur Yavaş'ı CHP'den aday olmaya FETÖ ikna etmiş.
Vururuz

Vururuz

​Muhtıranın kabulü sonrası Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmadı.
5 bin kişiye istihdam

5 bin kişiye istihdam

​Yerli otomobil 27 Aralık Cuma günü gerçekleşecek test sürüşü ile tanıtılacak.
Çocuklar hala gelip gidiyor

Çocuklar hala gelip gidiyor
Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı

Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı

Maaşlı troll ordusu kuran Suudi Veliaht Prensi Selman'a darbe vuruldu.
Katil yarın hakim karşısına çıkacak

Katil yarın hakim karşısına çıkacak

​Ceren'i vahşice öldüren Özgür Arduç için müebbet hapis isteniyor.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
2020’de 250 bin sosyal konut

2020’de 250 bin sosyal konut

​Sosyal konut projesinde sayı her yıl artacak.

Büyümek için hazırız

Büyümek için hazırız

​İş dünyasının 2020'den beklentileri olumlu.
Deniz ulaşımına lodos engeli

Deniz ulaşımına lodos engeli

İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi
Torba kanun kabul edildi

Torba kanun kabul edildi

İşte kanunla gelen yeni düzenlemeler.
Galatasaray tükeniyor

Galatasaray tükeniyor

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.
CHP zirvesinde <br>lüks araç kuyruğu

CHP zirvesinde
lüks araç kuyruğu

Araçların fiyatları 1 milyon 660 bin TL'yi buluyor.
Peşlerini bırakmayacağız

Peşlerini bırakmayacağız

Erdoğan'dan CHP yönetimine tarihi çağrı.
Libya mutabakatı <br>kabul edildi

Libya mutabakatı
kabul edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP 'hayır' oyu kullandı.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

​Cumhurbaşkanı, ihaleye gidileceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.