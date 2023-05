Hayallerimden roman çizdim

Çizgi romanları kim sevmez ki? Hepimizin mutlaka severek okuduğu çizgi roman kahramanları vardır. Hem yerli hem de yabancı kahramanların maceradan maceraya koşan hikayelerinin her yaştan okuru bulunur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendi yarattıkları çizgi roman karakterleriyle özdeşleşmiş pek çok ünlü çizer var. Peki genç yetenekler arasından yeni çizerler yetişiyor mu? Geçtiğimiz günlerde yedi ödüllü genç sanatçı ortak bir çizgi roman albümüne imza attı. Genç sanatçıları desteklemek için Bahçeşehir Üniversitesi tarafından iki yıldır yapılan ANIM.İST Çizgi Roman Yarışması’nda dereceye giren gençlerle hem çizgi roman yolculuklarını konuştuk hem de ortak hazırladıkları albümü.

Yarışmada “Şeytan Tüyü” isimli çizgi romanıyla birinci olan Hilal Hayali, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon üçüncü sınıf öğrencisi. Fantastik dünyalara büyük ilgisi olan çizer Hayali, çizgi roman ile çok küçük yaşlarda tanışmış. Yaklaşık 13 yıldan beridir çizgilerle haşır-neşir olan Hayali, eserlerinde rüyalarından ve kabuslarından esinleniyor. Hayali, “Kimi zamanda izlediğim filmlerin birleşimi olabiliyorlar. Özgün hikâyeler çıkıyor. Ben de heyecanlanıyorum onları görünce. Hemen bir yere not alıp ondan sonra tasarlamaya başlıyorum. Karakterlerimin kendimden bir parça taşımasına da önem veriyorum. Çünkü o karakter kendimmiş gibi yansıtabilirsem seyircide o şekilde hissedecek” şeklinde çizgi romanlarını nasıl tasarladığını anlatıyor. Birinci olduğu eserinde ise şeytan tüyü deyiminden yola çıkarak karakterlerini tasarlayan Hayali, iki buçuk ay üzerinde çalıştığı eserini şu sözlerle anlatıyor: “Bir ortamda konuşurken şeytan tüyüne sahip biri olsaydı acaba nasıl bir karakter olurdu ya da nasıl bir hikâye ortaya çıkardı? diye düşündüm. Daha sonra bir karakterin her zaman iyi olmaması, tamamen kahramanın herkesi kurtarmanın kafasında olmamasına bu sefer tam tersinden bakmamız gerektiğini düşündüm. Ana karakterimiz, biraz daha zıt bir tarafta, siyah bir tarafta. Şeytan tüyüne sahip birisinin daha alımlı, daha güzel görünen, tatlı bir dili olan bir karakter tasarladım ama kötü bir karakter açısından bakıyoruz olaya. Şeytan tüyünde vermek istediğim mesaj; Eziyete maruz kalmış küçük bir kızın, ne kadar küçük olursa olsun, eline bir güç geçtiği zaman ne kadar acımasız olabileceğini görüyoruz. Aslında tüm kötülerin belli bir başlangıç noktası var. Her zaman kötü değillerdir.