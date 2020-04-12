Hayat Her adımda bir iyilik
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Her adımda bir iyilik

Salgın günlerini evde geçiren herkes, dijital dünyanın yeni sağlık uygulamasıyla iyilik fırsatını yakalıyor. Her adımda iyilik biriktirmenin önemine değinen Help Steps kurucusu Gözde Venedik, sağlıklı kalırken farkındalık da kazandığımızı söylüyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Evde attığınız her adımın birikerek engelliler için sandalye olduğunu biliyor musunuz?
Evde attığınız her adımın birikerek engelliler için sandalye olduğunu biliyor musunuz?

Korona salgını nedeniyle günlerimiz evde geçiyor. Her yaştan birçok insan evini sinema salonu, kütüphane, ofis, sınıf, spor salonu gibi kullanmaya başladı. Dijital dünyanın sağlık uygulaması Help Steps, evde attığınız her adım karşılığında birilerine fayda sağlamayı öneriyor. Adımsayar sağlık uygulaması olan Help Steps'i ücretsiz olarak telefonunuza indiriyorsunuz. Attığınız adımlar uygulama tarafından sayılıyor ve gün sonunda bir reklam izledikten sonra adımlarınızı yardıma çevirebiliyorsunuz. Dijital dünyaya uygun bir yardım platformu düşleyen Erkut ve Gözde Venedik tarafından Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te atılan tohumlar, ilk yılındaki uygulama sayesinde şimdiden onlarca kişiye umut olmuş durumda. Uygulama kurucusu Gözde Venedik ile Help Steps'i konuştuk.

İŞE YARAMAK MOTİVE EDİYOR

HelpSteps'in bilgilerini tanıtımda okuyabiliyoruz. Sizden insanî yönü hakkında bilgi alalım. Yardım sayesinde kaç kişinin hayatına dokundunuz?

Help Steps’i kurduğumuz günden bu yana onlarca hayata dokunmayı başardık. Bunu bireysel ihtiyaç sahiplerine direkt ulaşarak ya da dernekler aracılığıyla gerçekleştirdik. Bugüne kadar derneklere toplamda 20 bin lira civarı nakit para aktarıldı ve bunlar sadece kullanıcılarımızın attığı adımlar sayesinde oldu. Ayrıca 1 akülü tekerlekli sandalyeyi ve 1 engelli pusetini yine adımlar sayesinde sahiplerine ulaştırdık.

Nasıl tepkiler aldınız?

Özellikle bireysel yararlanıcı kampanyalarımız çok ilgi görüyor. İnsanlar attığı adımların gerçekten bir işe yaradığını gördüğünde daha fazla motive oluyor. Sosyal medyada aldığımız yorumlar bize bunu gösteriyor. Bu yüzden mutlaka bir bireysel yararlanıcı oluyor ekranımızda. Bunların dışında 11 dernek yine Help Steps üzerinden adım bağışı toplayarak hem farkındalık yaratıyor hem de destek alabiliyor. Aslında Help Steps ile 3 şeyi başarmış oluyoruz: Daha çok adım attırarak insanları sağlıklı kalmaya teşvik ediyoruz, bağış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz.

EVDE DE KULLANILABİLİR

Korona nedeniyle evlerdeyiz. Help Steps'i evde kalanlar nasıl kullanabilir?

Help Steps kapalı mekanda da adım sayabiliyor. Kullanıcılarımız evlerinde yapacakları basit adım egzersizleri ile uygulamayı aktif kullanabilirler. Teşvik ve kolaylık sağlaması için Youtube kanalımıza egzersiz ve adım videoları koyduk. Rahatlıkla 30 dakika içinde uygulamada 3 bin adım biriktirmek mümkün. Önemli olan bu adımları her gün dönüştürmeyi unutmamak. Uygulamaya gün içinde ne kadar çok girer ve çevirim yaparsak adım gelirlerini arttırmış oluyoruz.

Uygulamada hangi kurumlarla iletişiminiz var?

Uygulama Sağduyu ekranında şu an Kızılay, AKUT, Ahbap, Kansersiz Yaşam Derneği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği hedef adım tamamlayarak bağış alabiliyor. Gönül verdiklerim sayfamızdaki UCİM, PAHSSc, DİEF, DilsizDostlar, Çocuklar için Söylüyoruz, Beykoz Engelliler Derneği adım hedefi olmaksızın aylık ekranlarında biriken adımların karşılığını TL olarak alacaklar. Bu sayfamız yeni açıldı. Help Steps ile derneklere yapılan yardımların dernekler tarafından bizlere ulaştırılan belgeler ve görsellerle doğru yere ulaştığını kullanıcılarımıza iletiyoruz.

Bir kişi bile çok önemli

Gözde Venedik

Bir iyilik için toplamda kaç adım gerekiyor?

Bu aslında kampanyanın içeriğine göre değişiyor. Her bir akülü sandalye alacaksak ön araştırma yapıp sandalye için bir maliyet çıkarıyoruz. Reklam gelirlerinden bunu kaç adımda toplayabileceğimizi hesaplıyor ve kampanyayı başlatıyoruz. Adım sayısı tamamlandığında da sandalyeyi hazırlatıp tüm ekibimizle teslime gidiyoruz ve bunu tüm kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Aslında 1 adımla bile iyilik yapmış oluyorsunuz... Bu nedenle uygulamada 1 kişinin bile önemi çok büyük. Aslında çok küçük gibi görünse de adımlar birleşince çok anlamlı oluyor. Ne kadar çok insana ulaşır ve insanlar ne kadar çok adım atılırsa bu hedeflerimize el birliğiyle kısa sürede ulaşabiliriz.

Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.