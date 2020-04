Her adımda bir iyilik

Korona salgını nedeniyle günlerimiz evde geçiyor. Her yaştan birçok insan evini sinema salonu, kütüphane, ofis, sınıf, spor salonu gibi kullanmaya başladı. Dijital dünyanın sağlık uygulaması Help Steps, evde attığınız her adım karşılığında birilerine fayda sağlamayı öneriyor. Adımsayar sağlık uygulaması olan Help Steps'i ücretsiz olarak telefonunuza indiriyorsunuz. Attığınız adımlar uygulama tarafından sayılıyor ve gün sonunda bir reklam izledikten sonra adımlarınızı yardıma çevirebiliyorsunuz. Dijital dünyaya uygun bir yardım platformu düşleyen Erkut ve Gözde Venedik tarafından Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te atılan tohumlar, ilk yılındaki uygulama sayesinde şimdiden onlarca kişiye umut olmuş durumda. Uygulama kurucusu Gözde Venedik ile Help Steps'i konuştuk.

İŞE YARAMAK MOTİVE EDİYOR

HelpSteps'in bilgilerini tanıtımda okuyabiliyoruz. Sizden insanî yönü hakkında bilgi alalım. Yardım sayesinde kaç kişinin hayatına dokundunuz?

Help Steps’i kurduğumuz günden bu yana onlarca hayata dokunmayı başardık. Bunu bireysel ihtiyaç sahiplerine direkt ulaşarak ya da dernekler aracılığıyla gerçekleştirdik. Bugüne kadar derneklere toplamda 20 bin lira civarı nakit para aktarıldı ve bunlar sadece kullanıcılarımızın attığı adımlar sayesinde oldu. Ayrıca 1 akülü tekerlekli sandalyeyi ve 1 engelli pusetini yine adımlar sayesinde sahiplerine ulaştırdık.

Nasıl tepkiler aldınız?

Özellikle bireysel yararlanıcı kampanyalarımız çok ilgi görüyor. İnsanlar attığı adımların gerçekten bir işe yaradığını gördüğünde daha fazla motive oluyor. Sosyal medyada aldığımız yorumlar bize bunu gösteriyor. Bu yüzden mutlaka bir bireysel yararlanıcı oluyor ekranımızda. Bunların dışında 11 dernek yine Help Steps üzerinden adım bağışı toplayarak hem farkındalık yaratıyor hem de destek alabiliyor. Aslında Help Steps ile 3 şeyi başarmış oluyoruz: Daha çok adım attırarak insanları sağlıklı kalmaya teşvik ediyoruz, bağış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz.

REKLAM

EVDE DE KULLANILABİLİR

Korona nedeniyle evlerdeyiz. Help Steps'i evde kalanlar nasıl kullanabilir?

Help Steps kapalı mekanda da adım sayabiliyor. Kullanıcılarımız evlerinde yapacakları basit adım egzersizleri ile uygulamayı aktif kullanabilirler. Teşvik ve kolaylık sağlaması için Youtube kanalımıza egzersiz ve adım videoları koyduk. Rahatlıkla 30 dakika içinde uygulamada 3 bin adım biriktirmek mümkün. Önemli olan bu adımları her gün dönüştürmeyi unutmamak. Uygulamaya gün içinde ne kadar çok girer ve çevirim yaparsak adım gelirlerini arttırmış oluyoruz.

Uygulamada hangi kurumlarla iletişiminiz var?

Uygulama Sağduyu ekranında şu an Kızılay, AKUT, Ahbap, Kansersiz Yaşam Derneği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği hedef adım tamamlayarak bağış alabiliyor. Gönül verdiklerim sayfamızdaki UCİM, PAHSSc, DİEF, DilsizDostlar, Çocuklar için Söylüyoruz, Beykoz Engelliler Derneği adım hedefi olmaksızın aylık ekranlarında biriken adımların karşılığını TL olarak alacaklar. Bu sayfamız yeni açıldı. Help Steps ile derneklere yapılan yardımların dernekler tarafından bizlere ulaştırılan belgeler ve görsellerle doğru yere ulaştığını kullanıcılarımıza iletiyoruz.

Bir kişi bile çok önemli

Gözde Venedik

Bir iyilik için toplamda kaç adım gerekiyor?

Bu aslında kampanyanın içeriğine göre değişiyor. Her bir akülü sandalye alacaksak ön araştırma yapıp sandalye için bir maliyet çıkarıyoruz. Reklam gelirlerinden bunu kaç adımda toplayabileceğimizi hesaplıyor ve kampanyayı başlatıyoruz. Adım sayısı tamamlandığında da sandalyeyi hazırlatıp tüm ekibimizle teslime gidiyoruz ve bunu tüm kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Aslında 1 adımla bile iyilik yapmış oluyorsunuz... Bu nedenle uygulamada 1 kişinin bile önemi çok büyük. Aslında çok küçük gibi görünse de adımlar birleşince çok anlamlı oluyor. Ne kadar çok insana ulaşır ve insanlar ne kadar çok adım atılırsa bu hedeflerimize el birliğiyle kısa sürede ulaşabiliriz.