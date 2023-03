Her insan bir ırmaktır

Ünlü şair Tagore’un “Bir köylü kılığı içindeki büyük ruh” dediği ve “Mahatma” adını verdiği bu adam, 2 Ekim 1869’da Hindistan’ın kuzeybatısındaki Porbandar’da doğar. 13 yaşında, kendisiyle aynı yaşta olan Kasturbai ile evlendirilir. (İleriki zamanlarda, nesil için bir bozulma nedeni olarak gördüğü bu çocuk evlilikleriyle mücadele eder.) On dokuz yaşında Londra Üniversitesi’nde hukuk okur. İlk mücadelesini avukat olarak gittiği Güney Afrika’da başlatır.

“Yaşayan her şey senin akrabandır”, “Modern uygarlığın kalbi (demir çağı: demir yürek) Makinedir. O canavarımsı bir puttur. Onu reddetmek gerekir”, “Ahlaki gücün kaba kuvvetten daha üstün bir güç olduğu gerçeği silahsız insanlar tarafından ispatlanacaktır”, “Mücadelemizin amacı tüm dünyayla dostluktur”, “Doğru yoldan sapmakta ısrar eden bir adam asla amacına ulaşamaz”, “Hindistan, insanlık için ölmeyi öğrenmeden önce yaşamayı öğrenmelidir”, “Tanrı insanı kendi emeğiyle yemeğini kazanması için yarattı ve çalışmadan yiyenlerin hırsız olduğunu söyledi”, “İnsanın aklını kimseye emanet etmemesi gerekir”, “İplik eğirin ve dokuyun”, “Yalnızca aşktır gerçek olan”, “Ekmeden önce tarlayı çapalamalı… Ve kötülüğü söküp atmalıyız”, “Maddi yaşamı dışa bağımlılıktan kurtarmak da bir anlam ifade etmez. Zihinleri kurtarmak gerekir”, “Tutarlı iradesi olmayan halkı gütmekten daha kolay bir şey yoktur”, “Ben kâin değilim, sadece pratik bir idealist olduğumu iddia ediyorum”, “Hindulara kendi dillerini ve kendi düşüncelerini unutturdular. Çocuğa millî bir aşağılık duygusu aşılıyorlar”, “Ölüm bütün acılardan insanı kurtaran bir dosttur”, “Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, bir varlıklının cennete girmesinden kolaydır”, “Tekelden ve imtiyazlardan nefret ederim. Kütle ile bölüşülemeyen her şey benim için tabudur, hepsi bu!”, “Makinenin insanı özgürleştirmek yerine tutsak yaptığı bir uygarlık!”, “Her evde bir dokuma tezgâhı”, “Çıkrık şimdiye kadar yılın en az dört ayını boş geçiren milyonlarca insanımıza iş sağlayacak ulusal bir armağandır”, “Milyonlarca Hintli İngiliz fabrikaları yüzünden mahfoldular. Çoğu parya ya da paralı asker derecesine, hanımları fahişe durumuna düştü. Bu suçlu kumaşları günahsız giyemezsiniz”, “Bir ana hiçbir zaman ıslak bir yatakta yatmak istemez, ama bu hareketi çocuğuna kuru bir yatak sağlayacaksa buna seve seve katlanır”, “Hindistan yanan bir evdir. Bir ev yanıyorsa, herkese düşen yangını söndürmek için eline bir kova almaktır.”, “Kimse çağrına karşılık vermezse / Yalnız yürü, yalnız yürü” diyen Mahatma Gandhi’nin eylemi 1893’te Güney Afrika’da başlar ve 1914’te kadar sürer. 1914’ten 1948’e kadar Hindistan’ı 190 yıl sömüren İngiliz emperyalizmine karşı “Aktif Direniş” olarak adlandırılan bağımsızlık mücadelesini sürdürür.

1,. Her türlü onursal unvan ve görevlerin bırakılması, 2. Hükûmet kredilerine katılmama, 3. Mahkemelerin ve hukuk adamlarının grev yapması; uyuşmazlıkların özel tahkim yoluyla düzenlenmesi, 4. Devlet okullarının öğrenciler ve aileler tarafından boykot edilmesi, 5. Anayasal Reform Konseyleri’nin boykot edilmesi, 6. Hükûmet tarafından verilecek kabul törenlerine ve her türlü resmî göreve katılmama, 7. Her türlü kamu ve askerlik görevinin reddedilmesi, 8. Swadeshi (ekonomik bağımsızlık) propagandası yapılması; yani programın olumsuz tarafından sonra yapıcı tarafı, yeni Hindistan’ın üzerine kurulacağı yeni düzen.