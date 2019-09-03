Herkes gelsin Salda’yı görsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur’da beyaz kumsalları ve turkuaz rengi nedeniyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak ünlenen Salda Gölü’nü gezdi. Erdoğan’a, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti. Erdoğan, Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Salda Gölü’nü ilk kez gördüğünü söyledi. Burayı çok beğendiğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Herkese gelip Salda Gölü’nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. ‘Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek’ dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. ‘Kesinlikle böyle bir şey yok, Salda Gölü’ne gelin birlikte gezelim’ dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim.”

Emine Erdoğan (Sağda)

ÇALIŞMALAR BİTİNCE DE GÖRECEĞİM

Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü’nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ne geçti. Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca’dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı.

Gölün çalışmalar bittikten sonraki halini de görmek istediğini ifade eden Erdoğan, Bakan Kurum’a güvendiğini dile getirdi. Erdoğan, “Halkımız buraya geldiği zaman arabalarını artık gölün dibine kadar çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki ufak bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler olabilir. Tabii ki buraya zarar vermeden ve görüntüyü bozmadan tahta veya taştan basit yerler olacağı bilgisi verildi” dedi.

ÖZENLE KORUNMASI GEREKEN BİR YER

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın davetiyle çevre dostlarıyla birlikte Salda Gölü’nü ziyaret ettim. Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti. @csbgovtr pic.twitter.com/9DUHxpttZ9 REKLAM 2 Eylül 2019

Twitter hesabından da Salda ziyaretiyle ilgili görüşlerini paylaşan Erdoğan, şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanımızın davetiyle çevre dostlarıyla birlikte Salda Gölü’nü ziyaret ettim. Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti. bakanlığımızın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği proje, birçok hassasiyet içeriyor. Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü’nü layıkıyla koruyacağız”

Beton da asfalt da yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan’ın bugüne kadar çevre ile ilgili her projeye destek olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı. Kurum, şunları söyledi: “14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız’ın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı bir özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yine daha önce 5 bin 998 hektar olan SİT alanımızı yaklaşık 1,5 kat artırarak 8 bin 500 hektara çıkardık.” Artık hiçbir aracın bu bölgeye giremediğini söyleyen Kurum, vatandaşların araçlarını kıyıdan uzağa park edebildiklerini kaydetti. Ayrıca projeye başlamadan önce alanda çöplerin toplanmadığını, etrafa dağıldığını gördüklerini dile getiren Kurum, bugün ise çöplerin düzenli alındığını belirtti. Bölgede vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği yapıların dışında herhangi bir yapıya izin verilmediğine işaret eden Kurum, “Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız.” diye konuştu.