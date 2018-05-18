Herkesin 'öldü' dediği kız 5 sene sonra şampiyon oldu

Victoria Arlen'ın, henüz 11 yaşındayken hastalanarak beyni ve omuriliği zarar gördü. Tüm vücudu iflas eden genç kadına herkes "öldü" gözüyle baktı. Doktorlar Victoria Arlen'ın vücudunun iflas ettiğini aileye açıkladı.

Konuşamamaya, hareket edememeye başlayan Arlen, dört yıl boyunca böyle yaşadı. Victoria'nın annesi Jacqueline Arlen yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Bir devre kartı gibiydi. Yavaşça bir şeyler kapanıyordu. Önce bacakları sürüklenmeye başladı sonra elleri tutmamaya, konuşamamaya başladı. Kızımı gözlerimin önünde kaybediyordum."

Yüzme yarışmalarına bile katıldı

2010 yılında Victoria, bitkisel hayattan çıktı. Annesiyle yıllar sonra ilk kez göz temasında bulundu. Bundan sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı. Parmaklarını oynatabiliyor ve hatta el sallayabiliyordu. Ağzından önce kelimeler sonra da cümleler duyulmaya başlandı. Hızla düzelen Victoria'yı bir gün kardeşleri havuza soktu. Suyun üstünde kalan ve yüzebilen genç kız 2012 yılında yüzme yarışmalarına katılarak 3 gümüş bir altın madalya kazandı.

2015 yılında tekerlekli sandalyeden kalkıp adımlar atmaya başlayan Victoria Arlen, hikayesiyle birçok insanın umudu oldu.