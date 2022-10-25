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KÜLTÜR SANAT

Hilal Film Festivali sona erdi

İsviçre İslam Toplumu Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen “12. Altın Hilal Film Festivali” sona erdi. Sinan Çetinkaya'nın yönettiği “Ekran” birincilik ödülünü aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hilal Film Festivali sona erdi
​Hilal Film Festivali sona erdi.

İsviçre İslam Toplumu Gençlik Teşkilatı tarafından düzenlenen “12. Altın Hilal Film Festivali” sona erdi. Ziyaretçileri Çağrı filminin yönetmeni Mustafa Akkad’ın sergisinin karşıladığı festivalde, İsviçre İslam Toplumu Eğitim Merkezi tiyatro biriminin hazırladığı, Ahmet Türkel ve Ayşe Kasapoğlu'nun yönettiği “Game'n Yapıyoruz” oyunu da sahnelendi. Zürich’te bulunan Stadthalle Dietikon’da gerçekleşen etkinlikte bu sene 6 film yarıştı. Sinan Çetinkaya'nın yönettiği “Ekran” birincilik ödülünü alırken, “Mayın” filmiyle Ali Gürboğa ikinci, İbrahim Kısa'nın yönetmenliğini yaptığı “İkna” filmi üçüncü oldu. Muhammed Yaşartürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu “Ayna” adlı film ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

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