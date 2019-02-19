Hayat Hindistandaki domuz gribinden bin 956 kişi etkilendi
GENEL SAĞLIK

Hindistan'daki domuz gribinden bin 956 kişi etkilendi

Başkent Yeni Delhi ve çevresinde son 10 günde görülen 700'den fazla yeni domuz gribi vakası ile yıl başından bu yana H1N1 virüsünden etkilenen kişi sayısı bin 965'e yükseldi

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hindistan'da yıl başından bu yana domuz gribine bağlı ölümler artarken, başkent Yeni Delhi ve çevresinde domuz gribi vakası bin 965'e çıktı.

Hindistan basınında yer alan Hindistan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (DGHS) açıklamasına göre, Yeni Delhi ve civarında görülen domuz gribi vakaları son 10 günde 700'den fazla arttı. Yıl başından bu yana hastalıktan etkilenen kişi sayısı bin 965'e yükseldi.

Öte yandan, 2 hastaneden ise bölgede yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca dün, son bir hafta içinde domuz gribi nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 332'ye yükseldiği, ülke genelinde yıl başından bu yana 9 bin 367 domuz gribi vakası görüldüğü açıklanmıştı.

  • Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde yıl başından bu yana 3 bin 508 vakanın görüldüğü, bunlardan 127'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedilmişti.

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