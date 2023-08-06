Hint ve Türk kültürü iki kardeş gibi

Navdhara India Dance Theatre tarafından sahnelenen, rengârenk ve gösterişli kostümleri, ritmik dansları, nağmeli müzikleriyle otantik Hint kültürünü sahnelere taşıyan A Passageto Bollywood, koreograf Ashley Lobo’nun liderliğinde, 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında 11 Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde sahnede olacak. Navdhara India Dance Theatre’ın, hem klasik hem de yeni Bollywood şarkıları eşliğinde, dram, aksiyon, romantizm ve dansı içinde barındıran bu özel gösterisi, herşeyiyle tam bir Bollywood geçidi. Grup Hindistan dışında en çok turneye çıkan gösterilerden biri olma özelliği de taşıyor.

Evrensel beden dilinin gücüne inanan topluluğun bütün dansçıları son derece hâkim oldukları Batılı dans tekniğini, yoga, meditasyon hareketleri ve Hint klasik ve halk dansları gibi yerli değerlerle birleştirilerek benzersiz bir karışım oluşturuyorlar.

Navdhara India Dance Theatre muhteşem gösterileri “A PassageTo Bollywood” ile 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında 11 Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde izleyici ile buluşacak.Grubun kurucusu ve koreografı Ashley Lobo ile Hindistan’ı, A PassageTo Bollywood’u ve Türkiye’yi konuştuk.

Hint ve Türk kültürü birbirine benziyor

Türkiye’de televizyon kanallarında yayınlanan Hint dizileri hala ülkemizde çok severek takip ediliyor. Türk ve Hint kültürleri sizce birbirine ne kadar yakın?

Bence iki ülkenin kültürlerinde de benzerlikler var. Hint kültüründe duygular çok önemli, hayat dolu ve neşeliyiz. Türk kültürü de cana yakın sıcak misafirperver. Bu yönleriyle bence aramızda bir benzerlik var. Türk Mutfağı, müziği, danslarınız çok zengin. Bu nedenle bence Türkiye’deki izleyiciler bizim ortaya koyduğumuz bu renkli gösteriyi gerçekten hissediyor ve bize eşlik ediyor.

Navdhara India Dance Theatre olarak dünyanın birçok ülkesinde sayısız gösteri yaptınız. “A PassageTo Bollywood” gösterisinin amacı bize Hint kültürünü anlat mı?

Şu ana kadar Türkiye, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce uluslararası performans sergiledik. Aslında gösteri kıyafetleri, koreografisi ve şarkılarıyla gittiğimiz her yere Hindistan’ı taşıyor. Hindistan’da birçok dans grubu var. Bizler A Passage To Bollywood ile insanlara Hindistan’ın şu anki yüzünü göstermek istedik. Gösteri izleyenlere aşk, tutku ve eğlence vaad ediyor. Hindistan’ı dünyada tüm yönleriyle tanıtmak amacımız A Passage To Bollywood ismi de buradan geliyor.

Türk yemekleri harika

Ashley Lobo bir dans topluluğu kurmaya nasıl karar verdi?

Aslında bir koreograf olarak özellikle Bollywood sinemasında birçok koreografiye imza attım ama bu tarz koreografilerde filme bağlı kalmak zorundasınız. Ben ise aklımdaki dansı izleyenlere paylaşmak istiyordum. Belli bir süre sonra aklımdaki her şeyi yansıtabileceğim bir topluluk kurmaya karar verdim. Farklı bir teknik ve dil kullanmak istedik. Böylece topluluk kurulmuş oldu.

Hindistan dünya mutfağı ile de meşhur. Siz Türkiye’ye geldiğinizde Türk mutfağını nasıl buldunuz?

Kesinlikle harikaydı. Benim en çok sevdiklerim özellikle zeytinyağlı yemekleriniz oldu. Tatlıları da çok beğendim. Gösteri için Türkiye’ye geldiğim de tekrar tatmak için sabırsızlanıyorum.

Sahnede kalabalık bir ekipsiniz uyum yakalamak zor olmuyor mu?

Elbette zor ama bizim yaptığımız şey sadece bedenen değil zihnen de bir bütün olmayı başarabilmek. Aynı dilde buluştuğunuz zaman uyum da kendiliğinden geliyor. Hepimiz yaptığımız işin her adımında tutkuyla bıkmadan ve titizlikle çalışıyoruz.Anda olmayı ve sahnede olduğumuzu hissediyoruz. Meditasyon yapıyoruz. Bu bir konsantrasyon hali. Ondan sonra sahne üzerinde her şey kendiliğinden akıyor.

Türkiye’de daha önce bulundunuz mu? Siz bir koreograf olarak ülkemizdeki danslar hakkında bilgi sahibi misiniz?

Evet daha önce hem topluluğumla gösteriler için hem de bireysel olarak tatil yapmak için Türkiye’de bulundum ve kesinlikle ne kadar çok benzer yanlarımızın olduğunu bir kez daha gördüm. Türkiye’deki insanlar çok sıcak ve enerjik. İletişim kurarken çok rahat hissettim. Daha önceki gelişimde izlediğim Sema gösterisinden çok etkilenmiştim. Sema’nın ruhu ve verdiği huzuru hâlâ hatırlıyorum.







