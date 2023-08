Hint ve Türk kültürü iki kardeş gibi

Şu ana kadar Türkiye, Bahreyn, Güney Afrika, Kanada, Tayvan, Meksika, Çin, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce uluslararası performans sergiledik. Aslında gösteri kıyafetleri, koreografisi ve şarkılarıyla gittiğimiz her yere Hindistan’ı taşıyor. Hindistan’da birçok dans grubu var. Bizler A Passage To Bollywood ile insanlara Hindistan’ın şu anki yüzünü göstermek istedik. Gösteri izleyenlere aşk, tutku ve eğlence vaad ediyor. Hindistan’ı dünyada tüm yönleriyle tanıtmak amacımız A Passage To Bollywood ismi de buradan geliyor.