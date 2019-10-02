Hayat Hitit şehri Samuhada kazı çalışmaları sürüyor
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Sivas haberleri: Hitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyor

Hitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Vali Salih Ayhan, Kayalıpanar'ı ziyaret ederek, kazı ekibinden bilgi aldı.

Haber Merkezi DHA
Hitit şehri Samuha'da çalışmalar devam ediyor.
Hitit şehri Samuha'da çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu.

2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Çivili tablet sayesinde Samuha olduğu anlaşıldı

2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı.

Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki çalışmalarda çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe'den bilgi aldı.

En az 6 tane tapınak var

Sivas'ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu, bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyleyen Karpe, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezleri var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var."

2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı.

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