Hollanda’dan doğuya bir müzik yolculuğu

Hollandalı Rembrandt Trio, on beş yıldan uzun süredir birlikte çalan ve kıtalar arası performans sergileyen üç arkadaştan oluşuyor: Rembrandt Frerichs (piyano), Tony Overwater (kontrbas) ve Vinsent Planjer (davul). Onların müzikteki arayışları, tüm sınırların ötesine geçebilmekle ilgili. Müzikal sınırları aramalarında caz eğitimlerinin büyük önemi olsa da; Rembrandt Trio, evrensel müzik yapan ve bu müziği bulmanın peşinden koşan bir üçlü. Rembrandt Trio, 2014 yılından bu yana tarihi enstrümanlar üzerinde yeni sesler aramaya başlamış. Bu arayışta bir piyano üreticisi olan Chris Maene şirketi Rembrandt Frerichs için A. Mozart’ın evinde bulunan 1790 yapımı “Walter” enstrümanına çok benzeyen bir fortepiano üretmiş. Tony Overwater ise bir luthierle birlikte onun hayalindeki sesi verecek bir viyolon arayışına girmişler. Overwater’ın artık, 16. yüzyıldan günümüze taşınarak yeniden üretilmiş bir viyolonu var. Vinsent Planjer ise dünyanın farklı kültürlerine ait vurmalıları bir araya getirerek kendi davul setini yapmış. Üçlü “A Wind Invisible Sweeps Us Through The World” albümlerinin adını Mevlana Celaleddin Rumi’den aldıkları ilhamla koymuşlar. Albümde dünyanın dört bir yanından motifleri bir araya getirerek müziğin büyüsünü ve evrenselliğini yakalamaya çalışmışlar. Maceraperest üçlünün son albüm çalışması ise İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile geliştirdikleri özel dostluğun ürünü olarak ortaya çıkmış. İntizâr ismiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan albüm usta doğaçlamacı Motamedi’nin, ruhani Farsça ve Türkçe şiirlere yaptığı doğaçlamalara Rembrandt Trio’nun batı enstrümanlarıyla eşliğiyle öngörülemez bir müzikal manzara vadediyor.