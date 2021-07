Holokostu anlatılacak

Kitap, Almanya Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği Türk-ÜnİD e.V Başkanı Levent Taşkıran’ın moderatörlüğü ile 25 Temmuz'da canlı olarak youtube kanalı üzerinden yapılacak. İstanbul'daki Gözlem Yayınevi tarafından raflarda yer alan kitabın konusu ikinci dünya savaşı esnasında bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlarına dahil olan Terezin Getto ve Toplama Kampı’daki (Theresienstadt) gelişmeleri konu alıyor.

TÜRK YAHUDİLERİ DE ALMANLAR TARAFINDAN ESİR ALINIYOR

Avrupa’ya ikinci dünya savaşı öncesinden göç etmiş, kimliklerinde “Müslüman” yazmasına rağmen Terezin kampına alınan Türk Yahudilerinin (İstanbul ve Edirne doğumlu) Holokost anıları anlatıldiği etkinliği besteci Viktor Ullmann’ın, Terezin kampı ile ilgili araştırma ve parçaları da yer alıyor.

POZİTİF DİRENÇ ANLATILACAK

Etkinliğe 500.Yıl Vakfı Türk Museviler Müzesi, Türkiye Hahambaşılığı Birliği, ABD'deki Yahudi-Sefared Birliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Köln Başkonsolosluğu, Almanya'daki 57 derneği temsilen Köln Türkleri Dayanışma Platformu 'Türk İnisiyatif', Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) ve İstanbul İstinye Üniversitesi (İSÜ) kurumsal olarak da destekliyor.

Kitapta, insanlık ayıbının en büyüğü olan Holokost ve Antisemitizmin neden ikinci dünya savaşı esnasında tesadüfi bir gelişme olmadığı, tohumlarının çok önceki evrelerde atıldığı bir nefret tarihinin sonucu olduğuna da işaret ediliyor. Terezin toplama kampındaki insanların mücadelesi ve pozitif direncin ne anlama geldiği bu etkinlikte söyleşi ve Sefarad marşları ile gerçekleşecek. Kitapta bestecilerin de bu kamptaki eserleri ortaya çıkarılıyor. "Pozitif Direnç’ kavramını bireysel ve toplumsal barış denklemi için de ‘Pozitif Direnç Metodu’nu, din, dil, ırk gözetmeden “Bir daha asla!” diyebilmek için gençlerle sürdürdüğü ‘Holokost Gerçekliği ile Pozitif Direnç’ eğitimi sonrasındaki veriler de altyapısını oluşturuyor. Terezin kampını ziyaret eden gençlerin kendilerine özgü değişik yetenekleri doğrultusunda oluşturdukları ‘March of the Music’ öğrenci hareketi ile bu eser geniş bir kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda Renan Koen’in yeni projesi “March of Music” albümü de kitap ile beraber yayınlanacak.