Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Hürmetten Hayrete Aşina Kitaptan çıktı
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Hürmetten Hayrete Aşina Kitap’tan çıktı

Süleyman Ragıp Yazıcılar’ın dördüncü kitabı Hürmetten Hayrete Aşina Kitap’tan çıktı. Kitap, günlük hayatın sıradanlığı içine gizlenmiş manaya ve değerlere yazarın hatıralarıyla dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hürmetten Hayrete kitabı çıktı.
Hürmetten Hayrete kitabı çıktı.

Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar’ın yeni kitabı Hürmetten Hayrete Aşina Kitap’tan yayımlandı. Yazarın dördüncü kitabı olan Hürmetten Hayrete, modern dünyada neyin daha kıymetli olduğunu "hayatın bereketi hesapsızlıktadır" diyerek ifade ediyor.

Süleyman Ragıp Yazıcılar yeni çıkan kitabıyla, içinde yaşadığımız çağda mevcut olan her türlü olumsuzluklara hürmet ve hayret kavramları üzerinden yeni bir bakış açısı geliştirmek gerektiğinin altını çiziyor.

Hürmetten Hayrete

  • “Hürmet ve hayret, karamsarlıklara, anlamsızlıklara, kötülüklere ve olumsuzluklara karşı kalbimizde yeşermesi gereken eşsiz güzelliklerdendir” diyen Yazıcılar, “neden hürmet ve nasıl bir hayret” sorularına son kitabıyla cevap arıyor.

SÜLEYMAN RAGIP YAZICILAR KİMDİR?

Süleyman Ragıp Yazıcılar 1984 yılında İstanbul Fatih’te doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Esenler’de geçti. Önce Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu’nu, ardından da Vatan Anadolu Lisesi’ni bitirdi (Şu anki adı: Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi). İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi dalında yüksek lisansını tamamladı.

Şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Kişilerarası İletişim” bölümünde doktora yapan Yazıcılar, aynı zamanda Genç Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü ve Uluslararası Genç Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Baht Meselesi ve İnsan Mesafedir kitaplarıyla bilinen yazarın Güzel Gölgelik isimli şiir kitabı da bulunuyor.

Abone Ol Google News
Dünyanın yeni fobisi: Sinofobi

Dünyanın yeni fobisi: Sinofobi

​İslamofobi ve zenofobiden sonra sırada o var...
Barış havarisi Trump ne istiyor?

"Barış havarisi" Trump ne istiyor?

​Trump sponsorluğundaki normalleşmenin sonuçları ne olacak?
İstanbulda halk ekmeğe yüzde 33 zam: 75 kuruştan bir liraya yükseldi

​Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.

Vedat Muriqi'nin düğündeki görüntüsü tepki çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.