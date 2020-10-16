Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun mirası açıklandı: Kime, ne bıraktı?

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Sanatçının, vefatının ardından vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

Evini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bıraktı

Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

Cipini yardımcısına

Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen’e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı’ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

Kıyafetlerini Türker İnanoğlu Vakfı'na

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti. Öte yandan usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı’ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.

İkinci celse düzenlenecek

Dursunoğlu’nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık’ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.