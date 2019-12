İçinde sen de varsın bir çağrı aslında

Seran Bilgi, başarılı ve işini severek yapan bir kimya mühendisi iken 12 yıllık kariyerini tamamen geride bırakıp müziği seçmiş. Ancak hayatında hep müzik varmış. Mesleğini yaparken bir yandan Berlin Operası sanatçılarından tenor Gordon Bovinet’ten eğitim almış, Whitney Houston’a hit şarkılar kazandıran ve birçok Broadway Müzikali’ne imza atan Frank Wildhorn ile çalışmış. Hatta, “İçinde Sen de Varsın” adlı ilk albümünde Wildhorn’un bir bestesi bile var. ‘Seran Bilgi Senfonik’ projesi kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Çukurova ve Antalya’daki Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konserler vermiş. İki yıldır hayatında sadece müzik olan genç ve yetenekli müzisyenle hem albümünü hem de müzik yolculuğunu konuştuk.

Albüme geçmeden önce müzik yolculuğunuzla başlayalım. İşinizi bırakıp müzisyen olmayı seçtiniz. Nasıl ilerledi süreç?

Kimya mühendisi olarak 12 seneye yakın çalıştım. Çok da keyifli bir iş hayatı ve kurumsal tecrübem oldu. Her defasında bunu söylüyorum. Severek çalıştığım bir kurumsal hayatım vardı. Bu süreçte de müzikal yolculuğum ile ilgili atmak istediğim adımları ufak ufak attım.

Planladığınız bir süreçti değil mi?

Biz ne kadar plan yaparsak yapalım, bir şekilde önümüze gelenleri yaşıyoruz. Fakat alternatif senaryoları, ne olur ne olmazları düşünerek müzik ile ilgili kurguladığım hayali biraz daha plana dökmeye çalıştım. İki tarafla ilgili de önümde hedefler büyümeye başlayınca, müzik bir şekilde ağır bastı ve onu seçerek kurumsal hayata veda ettim. İki yıl önce iş hayatını tamamen terk ettim.

KİMİ DELİ İŞİ DİYOR

Bir müzik aleti çalıp, sesi güzel olan ve üstelik sevdiği bir mesleği yapan birinin tüm bunları bırakıp müziğe yönelmesi kolay değil. Bunun müziğe çok büyük bir aşk duymanızla ilgisi var sanırım.

Kimileri deli işi diyor. Siz daha güzel ifade ettiniz. Müzik ile aramızdaki durum için aşk daha güzel ve tatlı bir tabir oldu. Elbette garanti şeylerden kopup, buraya gelmek için çok ciddi bir çekim hissediyor olmanız gerekiyor.

Kimya mühendisliği işinde çok mutsuz olsa idiniz belki de tamamen müziğe yönelmekte bu kadar zorlanmazdınız değil mi?

Ben bu güne kadar yaptığım her işi severek yaptım. Hiç kimse bana şunu yap demedi. Çok şükür, hiç bir işi zorla ve kapana sıkışmış hissederek hayata geçirmedim. Nerede bulunuyorsam, her ne işi yapıyorsam, ondan keyif almaya ve o işi sevmeye çalıştım. Bunun da her zaman faydasını gördüm.

HEP CAZ BAŞIĞI ALTINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Henüz iki yıl olmuş mesleğinizi bırakıp müziğe yöneleli. Siz müziği ve iş bir arada yürüttünüz uzun bir süre. Piyona ve gitar eğitimini ne zaman almıştınız?

Piyanoya küçük yaşlarda başladım ve erken veda ettim diyebilirim. O dönem dinlediğim, izlediğim, takip ettiğim ve rol model aldığım sanatçılar açısından gitarı kendime yakın bulduğum için onunla devam ettim. Şan dersleri almaya başladım. Müzik, adım adım kendi yolunu ufak ufak taşlarla döşüyordu. Hem eğitim hem de müzik hayatım birlikte yürüdü.

Viyana’da ünlü müzikal sanatçılarının koçluğunu yapan Berlin Operası sanatçılarından tenor Gordon Bovinet ile tecrübeniz nasıldı?

O benim vokal koçum. Bugün yaptığım işle ilgili ruhumu anlayarak, beni özgürleştiren çalışmayı yaptığımı kişi diyebilirim. Sadece dersler ve teknik konularda bana yol göstermedi. Onunla yaptığımız her türlü sohbet, kariyerimle ilgili beni gördüğü nokta, tüm bunlar çok önemliydi. Beni zenginleştiren ve özgürleştiren bir öğrenim süreciydi. 2012 yılında çalışmaya başlamıştık ve halen devam ediyoruz.

2013 yılında da ‘Seran Bilgi Senfonik’ projesini hayata geçirdiniz. Bu proje nasıldı ve neler kattı size?

Bu proje ilk olarak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda başladı. Repertuarımız ağırlıklı olarak film müzikleri, müzikaller ve bir kaç tane daha popüler eserden oluşuyordu. Bu baktığınız zaman yurtdışında çok örneği olan pop senfonik bir işti. Hep, biraz caz başlığı altında değerlendirildi.

Neden?

Coll Porter gibi caz standatları üretmiş, caz başlığı altında değerlendirilen isimlerin eserleri olduğu için olabilir. Düzenlemeleri açısından da baktığınızda tam anlamıyla bir pop senfonik bir işti.

Aklıma hemen caz gelmişti ve onunla bağlantılandırdım.

Genelde öyle düşünülüyor. Çünkü caz, özgür bir müzik ve tabi ki çatısı altına sığınılabilecek en kapsayıcı, en zengin bir müzik ve duygu ruhsal durumu diye düşünüyorum.

POPÜLER MÜZİK OLARAK TANIMLIYORUM

Sizin müziğiniz hem cazı ve hem popu içeriyor. Tam olarak müziğinizi nasıl tanımlarsınız?

Tam olarak tanımlamak istediğim zaman çok zorlanıyorum. Daha yuvarlak tanımlamaya çalışırsam, pop müzik, popüler müzik ya da dinlebilir popüler müzik denilebilir. İçinde Klasik Türk Sanat Müziği, cazın özgürlüğü içerisinde yorumlanan ve rock müziğin tınılı tarafları var.

Albümünüze gelelim. İlk albümüz “İçinde Sen de Varsın” piyasaya çıktı. Nasıl başladığı albümün yolculuğu?

Albümde “İçinde Sen de Varsın” isimli bir şarkı yok. O albümün aslında çağrısı, daveti ve bir nevi sloganı.

Neden bu sloganı seçtiniz?

Çünkü albümün içinde çok fazla tarz bütünlüğü gözetmedim. Aynı tarz, aynı tip şarkılar yok. İçerisinde çok farklı tarzlara ve değişik sitillere göz kırpan şarkılar var.

Tamamen müziğe yöneldiğiniz bu iki yıllık süreç nasıl geçti?

Bugün dönüp aldığım yola bakınca iyisi ve kötüsüyle, denediğim ve yanıldığım seçenekleriyle bir bütünlük içerisinde mutlu ve umutlu bir noktadayım. Gelecek ile ilgili ise yapmak, varmak ve koşmak istediğim hedeflerin hepsi ise aynı doğrultuda değil.

Neden aynı doğrultuda değil?

Bir yandan yol alabilmek için yeni şeyler deneme iştahımı dizginlemeye çalışıyorum. Bir yandan da içimde yeni şeyler denemeye dair, çok ciddi bir istek var.

Ne gibi yenilikler?

Alaturka proje düşünüyorum. İçinde alaturka şarkılar olan ve genelde aslına sadık, eğip büküp çok farklı formlara sokmaya çalışmadan daha eğlendirici bir tarz ortaya koymaya çalışıyorum. Diğer yandan İçinde Caz da Var adlı bir projem var.

Bu proje albüm ile bağlantılı mı?

Evet, bu proje ile albüme biraz atıfta bulunuyorum. Fakat hakikaten içinde caz olan, albümdeki ve sevdiğim şarkıları biraz daha caz dokunuşlarıyla yorumlayacağım bir proje olacak. Şimdilik bu bahsettiklerimin hepsi sahne projeleri. Onun dışında kaydetmek üzere bekleyen, belirli bir noktaya gelmiş birkaç iş var, onları tamamlamaya çalışıyorum. Fakat en önemlisi albümle beraber kendimi hem yorumcu hem şarkı yazarı olarak insanlara tanıtma çabasındayım. Şu an birinci önceliğim tabi ki bu. Albümdeki şarkıları sevecek insanlar kimler, onları bulup tanışmak ve onlarla bir araya gelmek istiyorum. Bir yerden sonra tanınırlılığınız arttıkça insanların talepleriyle de hareket ediyor oluyorsunuz. Onu da çok gözeten biriyim.

Alaturka albüm hazırlığından bahsederken eğip bükmeden dediniz. Geleneksel müziğe yeni formlar kazandırıp yeniden yorumlamak konusundaki fikirleriniz neler? Bunu biraz daha açar mısınız?

Geleneksel ve zaten iyi yapılmış ve ortaya çıkarılmış şeyleri yeniden yorumlamak her zaman için riskli. Bunun bir yandan garanti bir tarafı var.

Neden?

Bilinen eserleri yorumlamaya yöneldiğinizde bir yandan insanlar sunduğunuz şeyi biliyor olacaklar. Bu konunun artı getiren yönü. Diğer taraftan orijinaline bir şeyler katmadan, insanlara yeni veya değişik gelebilecek bir şey sunulabiliyor.

Bazen yeni veya değişik olmuyor.

Yeni veya değişik olmasa da aslına yakışır iyilikte icra edilmiyor ise onların hepsi mutlaka bir şekilde eleştiriliyor. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle Türk Halk Müziği ve alaturka eserlerin çok fazla eğilip bükülmesi taraftarı değilim. Ben de orada kendi garanti kartımı oynuyorum.

Nasıl bir garanti kartı bu?

Şu an benim seçtiğim yol, icra eden, yorumlayan olarak ve o esere yeni bir boyut kazandırmaktan ziyade iyi icra etme kısmında geçer not almak ve o şekilde kotarıyor olmak.

Siz sadece müzisyenlik yapmıyorsunuz. Tiyatro ile de ilgileniyorsunuz değil mi?

Pera Müzikali’nde rol alıyorum. 117 kişilik dev bir kadroyuz. Daha önce birkaç sezon önce Kats Sahne’de Kamuran Akkor, Ayça Abana, Onur Şenay, Ümit İlban ve Cengiz Orhonlu ile “Ufak Tefek Yaşamlar”diye bir kabere oyunumuz vardı. Bir sezon kadar oynadık. Birkaç turnemiz de oldu. Fakat bu daha farklı daha değişik bir proje. Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar gibi dev isimler var.

Oyunculuk konusunda içinizde bir istek var mı?

Var, olmaz mı. Oyunculuğun tadını aldım bir kere. İlk başlarda neden olmasın diye çekinerek söylüyordum. Fakat şimdi lafı dolandırmadan bana bunu soranlara açık açık var diyebiliyorum. Alacağım yol ve öğreneceğim çok şey var. Fakat bunu yaparken öğrenmeyi çok isterim.

Whitney Houston’a hit şarkılar kazandırmış ve birçok Broadway Müzikali’ne imza atan Frank Wildhorn ile nasıl bir araya geldiniz bunu çok merak ettim.

Frenk ile yolumun kesişmesi senfonik projenin de mimarı olan Kim Scharnberg’in tarafından oldu. O bizi New York’ta tanıştırdı. Bir stüdyoda buluştuk bir şeyler çaldık ve sohbet ettik.

Onunla dostluğumuz böyle başladı.

Amerika’da çok popüler bir isim değil mi?

Sadece orada değil Avrupa’da, Asya’da ve Uzak Doğu’da müzikalleri pek çok dile çevrilip söylenen bir besteci. Onların beni davet ettiği çeşitli yurtdışı konserlerinde bulundum. Kariyerim ile ilgili karar vereceğim noktada Frenk’in söyledikleri etkili oldu. Bana yeteneğini harcama, bir gün uyanıp da yapmak istediğin şeyler ile ilgili arandaki mesafe uçurum gibi göründüğünde bunun pişmanlığını yaşama,iyi düşün de karar ver demişti. Müziğe tamamen yönelmemde bu sözler de etkili oldu diyebilirim.

