İki kültür arasında sevgi birlikteliği: Kısmetini Gine’de buldu

Şevki Yıldız ve Mariam Djello Sylla nikah merasimlerine her iki kültürü de yansıttı.

İş amacıyla Batı Afrika ülkesi Gine’ye yerleşen Türk vatandaşı Şevki Yıldız, mutluluğu çok farklı kültüre sahip birinde buldu.

Yaklaşık 18 yıldır Albayrak Grubu’na bağlı Trabzon Limanı’nda görev yapan Şevki Yıldız, 2020 yılında Gine’de faaliyet gösteren ve yine aynı Gruba ait bir liman işletmesi olan Alport Conakry’de görev yapmaya başladı.

Gine Cumhuriyeti’ne yerleşen liman görevlisi, görevini icra ederken tanıştığı Gineli Mariam Djello Sylla ile evlilik kararı aldı.

17 Ekim 2021’de dünya evine giren çiftin nikâh merasimine Türk Büyükelçi Volkan Türk Vural ve çiftin yakınları katıldı.

"BİRBİRİMİZİN KÜLTÜRÜNE ALIŞIYORUZ"

Bu yaşına kadar hiç evlenmediğini belirten Yıldız, “Daha önce hiç evlenmedim. Kısmetimi Gine’de buldum.

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İkimiz de farklı kültürlerdeniz. Ben Fransızca öğreniyorum, o da Türkçe öğreniyor. Eşim Alport’ta eğitim biriminde Türkçe derslerine katılıyor. Birbirimizin kültürüne alışıyoruz ve çok mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti.







