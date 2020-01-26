İki öğün yemek sünnettir

Son günlerin popüler konusu “kahvaltı”. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı sorusundan ziyade, “ne zaman yenmeli” konusunu tartışmalıyız çünkü günün ilk öğünü insan için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Bilinen en eski metinlerde dahi günde iki, üç kez yemek tavsiye edilirken aksini düşünmek oldukça zor. Kahvaltının gereksizliği tezinin dayanaklarından biri geçmişimiz. Türkçe’de sonradan oluşmuş bir kelime olmasından yola çıkarak atalarımızın kahvaltı etmediğini söylemek de doğru sayılmaz. Onlar sadece bugün yediğimiz gibi çaylı, peynir, zeytinli bir kahvaltı yerine günün ilk öğününde çorba tüketiyorlardı. Zaten günün aydınlığıyla işe başlayan, tarlaya giden, hayvanları yazıya çıkaran insanların, bütün bu işler için gerekli enerjiyi yemeksizin sağlaması çok zor olurdu. Hatta evden çıkarken yanlarına kökü Hitit dilinde “yeniden yemek” anlamına gelen “azık” alırlardı.

AZ YE ÖZ YE

Bilim, az yemenin, günün uzun bir süresini aç geçirmenin faydalarından bahsediyor. Bunun doğruluğunu, Rasulullah (s.a.v) ‘ın yaşamından ve tavsiyelerinden teyit etmemiz mümkün. Efendimiz (s.a.v) de az yer, çoğu zaman oruç tutardı. Söz oruca gelmişken, orucun da kahvaltıyla bir bağı olduğunu söylemeliyim. Sahur, bir kahvaltı halidir ve biz oruçlu iken günde iki kez yeriz. Üstelik Rasulullah (s.a.v) sahura büyük önem vermiş ve ona “mübarek kahvaltı” demiştir. Oruçlu hallerinin dışında Efendimiz(s.a.v) ‘in günde bir ya da iki defa yemek yediğini, tek bir şey yediğini, çok zengin sofraları olmadığını kaynaklardan öğreniyoruz.

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ÇOCUKLARA KAHVALTI ŞART

Midenin uyandıktan sonra bir süre boş kalması sağlıklı ve gerekli. Bu, biz yetişkinler için uygulanabilir bir şey olsa da, okula giden çocuklarımızın kahvaltı saatini geciktirdiğinde sağlıklı gıdalar tükettiğinden emin olmamız gerekiyor. Çocuklar, çoğu zaman bunu ihmal etmeye meyillidir ve eğer ebeveyn gözetiminde kahvaltı etmezlerse okulda yiyecekleri şey muhakkak hamur oluyor. Okulda sağlıklı bir kahvaltı için beslenme çantası hazırlamak annelerimizin aldığı güzel bir tedbir. Neyse ki tatil dönemindeyiz ve çocuklarımıza, uyandıktan birkaç saat sonra

güzel bir kahvaltı için vakit ayırabiliriz. Bugün kahvaltılık tarifler paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Sucuk Bohçası

Sucuk Bohçası

MALZEMELER:

100 gram kaşar peyniri l Bir küçük soğan

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

5 yemek kaşığı yoğurt

Bir paket kabartma tozu

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir avuç maydanoz

Sucuk dilimleri

YAPILIŞI: Kaşar peynirini rendeleyelim. Sucuğu dilimleyip kızartalım. Soğanı rendeleyelim ve suyunu alalım. Maydanozu kıyalım.

Kaşar peynirini rendeleyelim. Sucuğu dilimleyip kızartalım. Soğanı rendeleyelim ve suyunu alalım. Maydanozu kıyalım. Yoğurt, soğan suyu, ılık su, maydanoz, peyniri karıştıralım. Üzerine un ekleyip bir hamur yoğuralım. Hamuru dinlendirip bir merdane yardımıyla açalım. Bir su bardağı ile daireler keselim. İki daireyi arasına sucuk koyarak yapıştıralım. Üzerine çırpılmış yumurta sürüp fırınlayalım. Afiyet olsun.

Brokoli Yumurta

Brokoli yumurta