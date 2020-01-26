İki öğün yemek sünnettir

Son günlerin popüler konusu “kahvaltı”. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı sorusundan ziyade, “ne zaman yenmeli” konusunu tartışmalıyız çünkü günün ilk öğünü insan için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Bilinen en eski metinlerde dahi günde iki, üç kez yemek tavsiye edilirken aksini düşünmek oldukça zor. Kahvaltının gereksizliği tezinin dayanaklarından biri geçmişimiz. Türkçe’de sonradan oluşmuş bir kelime olmasından yola çıkarak atalarımızın kahvaltı etmediğini söylemek de doğru sayılmaz. Onlar sadece bugün yediğimiz gibi çaylı, peynir, zeytinli bir kahvaltı yerine günün ilk öğününde çorba tüketiyorlardı. Zaten günün aydınlığıyla işe başlayan, tarlaya giden, hayvanları yazıya çıkaran insanların, bütün bu işler için gerekli enerjiyi yemeksizin sağlaması çok zor olurdu. Hatta evden çıkarken yanlarına kökü Hitit dilinde “yeniden yemek” anlamına gelen “azık” alırlardı.
AZ YE ÖZ YE
Bilim, az yemenin, günün uzun bir süresini aç geçirmenin faydalarından bahsediyor. Bunun doğruluğunu, Rasulullah (s.a.v) ‘ın yaşamından ve tavsiyelerinden teyit etmemiz mümkün. Efendimiz (s.a.v) de az yer, çoğu zaman oruç tutardı. Söz oruca gelmişken, orucun da kahvaltıyla bir bağı olduğunu söylemeliyim. Sahur, bir kahvaltı halidir ve biz oruçlu iken günde iki kez yeriz. Üstelik Rasulullah (s.a.v) sahura büyük önem vermiş ve ona “mübarek kahvaltı” demiştir. Oruçlu hallerinin dışında Efendimiz(s.a.v) ‘in günde bir ya da iki defa yemek yediğini, tek bir şey yediğini, çok zengin sofraları olmadığını kaynaklardan öğreniyoruz.
ÇOCUKLARA KAHVALTI ŞART
Midenin uyandıktan sonra bir süre boş kalması sağlıklı ve gerekli. Bu, biz yetişkinler için uygulanabilir bir şey olsa da, okula giden çocuklarımızın kahvaltı saatini geciktirdiğinde sağlıklı gıdalar tükettiğinden emin olmamız gerekiyor. Çocuklar, çoğu zaman bunu ihmal etmeye meyillidir ve eğer ebeveyn gözetiminde kahvaltı etmezlerse okulda yiyecekleri şey muhakkak hamur oluyor. Okulda sağlıklı bir kahvaltı için beslenme çantası hazırlamak annelerimizin aldığı güzel bir tedbir. Neyse ki tatil dönemindeyiz ve çocuklarımıza, uyandıktan birkaç saat sonra
güzel bir kahvaltı için vakit ayırabiliriz. Bugün kahvaltılık tarifler paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.
Sucuk Bohçası
- MALZEMELER:
- 100 gram kaşar peyniri l Bir küçük soğan
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı ılık su
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- Bir paket kabartma tozu
- Bir tatlı kaşığı tuz
- Bir avuç maydanoz
- Sucuk dilimleri
- YAPILIŞI: Kaşar peynirini rendeleyelim. Sucuğu dilimleyip kızartalım. Soğanı rendeleyelim ve suyunu alalım. Maydanozu kıyalım.
- Yoğurt, soğan suyu, ılık su, maydanoz, peyniri karıştıralım. Üzerine un ekleyip bir hamur yoğuralım. Hamuru dinlendirip bir merdane yardımıyla açalım. Bir su bardağı ile daireler keselim. İki daireyi arasına sucuk koyarak yapıştıralım. Üzerine çırpılmış yumurta sürüp fırınlayalım. Afiyet olsun.
Brokoli Yumurta
- MALZEMELER
- Yarım su bardağı doğranmış brokoli (yaklaşık 50 gram)
- 6 yumurta l Bir tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı rende kaşar peyniri
- Bir fiske karabiber l Bir çay bardağı çökelek vb peynir
- YAPILIŞI
- Çok ince doğranmış brokoli, kaşar, çökelek, tuz ve karabiberi kırdığımız yumurtalarla karıştıralım. Yağladığımız bir küçük gözlü kek kalıbına ya da pişirme kaselerine dolduralım. Isıttığımız fırında 15 dakika pişirelim. Afiyet olsun. *Bu tarifi brokoli yerine ıspanak, domates, sucuk, pastırma ya da başka bir sebze kullanarak da yapabiliriz.