İnovasyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Teknoloji ve inovasyonun şehri Başakşehir’de yenilikçi projeler sekizinci kez yarıştı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlenen 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması’nın ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, BTK Kurulu Üyesi Orhan Öge, siyasi parti ilçe başkanları, organize sanayi bölgeleri başkanları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı. Törenin sunuculuğunu ise shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan üstlendi.

697 başvuru ile rekor kırıldı

Hayatı kolaylaştıran yenilikçi fikirlerin yer aldığı 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra özel kategori olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlendi. Ortaokul kategorisinde 222, lise kategorisinde 202, üniversite kategorisinde 174, öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde 64 ve özel kategoride 35 olmak üzere yarışmaya toplam 697 proje ile yarışmada başvuru rekoru kırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 kategoride 30 yenilikçi finale kalma başarısı gösterdi.

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“Kocaman bir girişimci ailesi olduk”

Törende girişimcilere ve konuklara hitap eden Başkan Kartoğlu, geçen yıl salgın nedeniyle ödül törenini çevrimiçi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bir yıllık aranın ardından gençlerimizle, girişimcilerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Sizlerle aynı ortamda olmak, heyecanınızı hissetmek inanın bizlere çok iyi geliyor. İnovasyon Yarışması yolculuğumuza 2014 yılında başlamıştık. Her yıl artan bir ilgiyle büyüdük, büyüdük ve kocaman bir girişimci ailesi olduk. Ailemizin her geçen yıl büyüdüğünü görmek, bizleri ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

Bu yıl yine başvuru rekoru kırıldığını belirten Başkan Kartoğlu, “Geçen yıl 500 proje başvurusu yapılmıştı. Bu yıl yarışmamıza başvurusu yapılan proje sayısı 697 oldu. İstanbul’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kilis’e kadar ülkemizin dört yanından yenilikçi fikir sahibi gençlerimiz, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve girişimcilerimiz birbirinden harika projeleriyle yarışmamıza katıldı” dedi.

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Üniversiteli Türk öğrenci yarışmaya ABD’den katıldı

Yarışmaya yurt dışından da katılım olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Yarışmamıza Amerika Birleşik Devletleri’nden katılan bir proje de var. Kaliforniya Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Muratcan Çiçek, engellilere yönelik projesiyle finale kalma başarısı da gösterdi. Bu kadar büyük bir ilgi, bizi gerçekten çok ama çok sevindirdi. Aynı zamanda bizlere, gelecek adına umut verdi” ifadelerini kullandı.

“Her anlamda destek olacağız”

Finale kalan 30 projenin birbirinden ilginç ve yenilikçi olduğuna vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “İlerleyen süreçte, aralarından birçoğunun hayatımızı kolaylaştıracak ticari ürünler haline geleceğine inanıyorum. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi de özellikle söylemek istiyorum. Yeter ki gençlerimiz, girişimcilerimiz buradayız desin. Biz, kendilerine her anlamda destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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“Başakşehir’de 5G denemeleri başladı”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilklerin ve enlerin şehri Başakşehir’de yine bir ilke imza atarak, Başakşehir Living Lab’de 5G denemelerine başladıklarını açıkladı. Türkiye’de 5G denemelerine başlayan ilk belediye olduklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Denemeler BTK ortaklığında yapılıyor. BASE Espor Merkezi’nde espor oyuncuları ilk denemeleri yapıyor. Başakşehir Living Lab’de vatandaşların 5G’yi test edebilecekleri alanlar da kurulacak. Halka açıldığında ise WiFi üzerinden ve kablolu bağlantılarla 5G teknolojisini deneyimleme imkânına kavuşacaklar” dedi.

8. İnovasyon Yarışması’nın kazananları

DHL Davul gösterisiyle devam eden programda finale kalan 30 proje tek tek tanıtıldı. 5 kategoride dereceye projelerin sahipleri, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Ortaokul kategorisinde yarışmaya “Her eve engelsiz rampa” projesiyle katılan Zeynep Neva Çevik ve Efe Tahtacı birincilik ödülüne layık görüldü. “Medya Dody” projesiyle Hüseyin Kerem Gizligider ikincilik ödülüne, “Ardıç Kuşu Drone” projesiyle Ada Yeşilyurt ve Çınar Özdemir üçüncülük ödülüne almaya hak kazandı.

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Lise kategorisinde Cavit Yiğit Tolay “Arisa 1.0” projesiyle birinci, Ömer Faruk Gül ve Faruk Yıldırım “Hi-Glove” projesiyle ikinci, Zeynep Sena Girgin ve Melih Emre Güney “Atık Maskelerin Antibakteriyel Sabuna Yolculuğu” projesiyle üçüncü oldu.

Üniversite kategorisinde ise geliştirdikleri “Android Tabanlı Taşınabilir Akıllı Diyaliz Cihazı, Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre Üretimi” projesiyle Erdi Buluş ve Gülseren Buluş birincilik ödülünü aldı. “AGON” projesiyle Aleyna Yıldız, Eyüp Kubilay Kozan ve Betül Eskiocak ikincilik ödülünü alırken, üçüncülük ödülüne “Thermotech” projesiyle Ömer Kara, Batuhan Kahraman, Rüveyda Yiğitoğlu ve Enes Karaoğlu layık görüldü.

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Öğretmen ve akademisyen kategorisinde birincilik ödülüne “Oyun Okulum” projesiyle Atakan İpek, ikincilik ödülüne “Smart Cabin Görme Engelliler İçin Akıllı Gardırop” projesiyle Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, üçüncülük ödülüne ise “Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi: Kozalak KZK315” projesiyle Muhammed Ali Örnek, Suat Batuhan Esirger, Umut Erkal ve Ufuk Barış Mutlu sahip oldu.

Bu yıl ilk defa verilen özel kategorisinde birincilik ödülünü “ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgâr Türbini” projesiyle Kerem Deveci, Sarp Papatya, Doruk Uğur Seren ve Kemal Şengüler aldı. “MedicaUroSim” projesiyle İbrahim Balaban ikincilik ödülünü alırken, “Yariyo” projesiyle Cenk Tunç üçüncülük ödülüne layık görüldü.