İnovasyonlarıyla ilham veren başarılı kadınlar

Uygulama şu an 3 bin 500 doktor tarafından kullanılıyor.İnovasyonda Kadın yedinci dönem mezunlarından 26 yaşındaki genç girişimci Doktor Kübra Kablan Tuğlu eşi ve yazılım ortakları ile birlikte “For Physician” uygulamasını geliştirmiş. Girişimciliğe Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyken adım atmış olan Tuğlu, “Okul yıllarında karşılaştığımız birçok sorun vardı. Tıp Fakültesi’nde eğitimler çok geleneksel ilerliyordu. Biz de eşim ile öğrenciyken ‘Bu geleneksel eğitim sistemini nasıl dijitalleştirebiliriz?’ sorusunun peşine düştük ve hikâyemiz başlamış oldu” ifadelerini kullanıyor. 2019 yılında bir şahıs şirketi kurduklarını söyleyen Tuğlu, “Pandemi dönemini bir fırsata çevirerek, tıp fakültesinde yüzlerce öğrenci için online vaka yarışmaları düzenledik ve ürünümüz büyük ilgi gördü” şeklinde anlatıyor. Dr. Tuğlu, tıp fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra doğru tanı koyma konusundaki endişelerine değinerek, “Şu an 26 binden fazla tanı mevcut. Her hasta farklı tepkiler gösterebilir; Hipokrat’ın dediği gibi, ‘Hastalık yoktur, hasta vardır.’ Bu yüzden her hasta özelinde değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Biz de hekimler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir uygulama geliştirmeye karar verdik. 2022’de TEKNOFEST Girişim Hızlandırma programına seçilen beş girişimden biri olarak 200 bin TL hibe aldık. Bu destekle uygulamayı hızlıca canlı kullanıma sunduk. Uygulamaya üye olan pratisyen, asistan ve uzman hekimler, onlarca branşta uzman hekimlerden anında görüş alma imkanına sahip. Uygulama, 7/24 anlık olarak hekimlere vaka konusunda iş birliği desteği sunuyor ve sürekli eğitim fırsatı sağlıyor. Temel amacımız, hekimlerin anlık olarak diğer meslektaşlarından görüş almalarını sağlamak” diyor. Uygulamanın şu an Türkiye’nin 81 ilinde yüzlerce ilçesinden 3 bin 500 hekim tarafından kullanıldığını söyleyen Tuğlu, “Bu aşamayı görmek oldukça keyifli” diye anlatıyor.