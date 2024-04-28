İnovasyonlarıyla ilham veren başarılı kadınlar

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 2015 yılından bu yana “Bir Fikrim Var” diyen kadın girişimcilerin yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla İnovasyonda Kadın projesini hayata geçiriyor. Program kapsamında şimdiye kadar 7 dönem eğitim kampı düzenlendi. 7 dönem boyunca toplamda 2 bin 350 kadın girişimci projeye başvurdu. İnovasyonda Kadın eğitim kamplarına seçilerek eğitim alan kadın girişimci sayısı ise 204 oldu. Geçtiğimiz günlerde ise İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında mezunlar buluşması düzenlendi. Programa proje kapsamında eğitim alarak iş hayatına atılan 30’a yakın kadın girişimci katıldı. Biz de ilham veren başarı hikâyelerini paylaşan mezunlar ile program öncesi bir araya geldik.





Uygulama şu an 3 bin 500 doktor tarafından kullanılıyor.İnovasyonda Kadın yedinci dönem mezunlarından 26 yaşındaki genç girişimci Doktor Kübra Kablan Tuğlu eşi ve yazılım ortakları ile birlikte “For Physician” uygulamasını geliştirmiş. Girişimciliğe Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyken adım atmış olan Tuğlu, “Okul yıllarında karşılaştığımız birçok sorun vardı. Tıp Fakültesi’nde eğitimler çok geleneksel ilerliyordu. Biz de eşim ile öğrenciyken ‘Bu geleneksel eğitim sistemini nasıl dijitalleştirebiliriz?’ sorusunun peşine düştük ve hikâyemiz başlamış oldu” ifadelerini kullanıyor. 2019 yılında bir şahıs şirketi kurduklarını söyleyen Tuğlu, “Pandemi dönemini bir fırsata çevirerek, tıp fakültesinde yüzlerce öğrenci için online vaka yarışmaları düzenledik ve ürünümüz büyük ilgi gördü” şeklinde anlatıyor. Dr. Tuğlu, tıp fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra doğru tanı koyma konusundaki endişelerine değinerek, “Şu an 26 binden fazla tanı mevcut. Her hasta farklı tepkiler gösterebilir; Hipokrat’ın dediği gibi, ‘Hastalık yoktur, hasta vardır.’ Bu yüzden her hasta özelinde değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Biz de hekimler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir uygulama geliştirmeye karar verdik. 2022’de TEKNOFEST Girişim Hızlandırma programına seçilen beş girişimden biri olarak 200 bin TL hibe aldık. Bu destekle uygulamayı hızlıca canlı kullanıma sunduk. Uygulamaya üye olan pratisyen, asistan ve uzman hekimler, onlarca branşta uzman hekimlerden anında görüş alma imkanına sahip. Uygulama, 7/24 anlık olarak hekimlere vaka konusunda iş birliği desteği sunuyor ve sürekli eğitim fırsatı sağlıyor. Temel amacımız, hekimlerin anlık olarak diğer meslektaşlarından görüş almalarını sağlamak” diyor. Uygulamanın şu an Türkiye’nin 81 ilinde yüzlerce ilçesinden 3 bin 500 hekim tarafından kullanıldığını söyleyen Tuğlu, “Bu aşamayı görmek oldukça keyifli” diye anlatıyor.

KADEM’in kadın girişimcilere sağladığı iş ağından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

Bir helikopterden fazlası

Başak Demir ise İnovasyonda Kadın beşinci dönem mezunlarından. İnsansız Hava Aracı Sistemleri Helimore projesi ekibinden 26 yaşındaki genç girişimci Demir projesini şu sözlerle paylaşıyor: “Helimore helikopterden fazlası demek. Projemiz bir insansız hava aracı projesi. Üniversite öğrencisiyken başladık girişimlere. Sektöre önce savunma sanayiyle başladık daha sonra bize çok uygun olmadığını fark ettik. Sonra da girişimimiz arama kurtarma sektörüne evrildi. Yaptığımız saha araştırmalarında tarımda drone teknolojisinin eksikliğini fark ettik. Hem yerli üretimde yoktu hem de farklı ihtiyaçlara çözüm üretecek bir teknolojide yoktu. Biz de bu süreçte insansız hava aracı modeli olan yerli tarım dronunu geliştirdik. Temel hedefimiz, ülkemizin bereketli topraklarını verimli bir şekilde işlemek ve dışa bağımlılığını azaltmak için yenilikçi çözümler sunmak. Helimore ürünümüz tohumlama, gübreleme, ilaçlama yapabiliyor. Yapay zeka teknolojisi kullanarak da hastalık, yabancı ot ve zararlının erken tespitiyle alakalı faaliyet gösteriyor. Bu fikrimizle beşinci İnovasyonda Kadın yarışmasına katıldık. Daha sonra bu fikrimizin prototip ve Ar-Ge çalışmalarına başladık. Farklı serilerde insansız hava araçları üretmeye başladık. Şu anda da 50 litre ilaçlama 70 kilo tonlama kapasitesine sahip. Yine görüntü işleme yer istasyonuyla beraber yapay zeka teknolojisiyle beraber anlık olarak ot hastalıkları, zararlı tespit eden şarjını ve ilacını otonom alan bir insansız hava aracı geliştirdik. 2023 yılı itibarıyla da ticarileştirdik.”

KADEM fikrimizi olgunlaştırmamıza katkı sağladı

Şu anda da pazarın talepleri doğrultusunda satışlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Demir, “Özellikle pirinçte, bahçe ve tarla bitkilerinde yoğun olarak talep ediliyor, kullanılıyor. Farklı mekanizasyonların kullanılmasını ortadan kaldırıyor. Sezonda yaklaşık sekiz ay boyunca çalışıyor ve yapamadığı tek şey şu an tarlayı sürmek ve tarladaki ürünü olgunlaştırdıktan sonra biçmek. Bu konuda da çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Demir, “İnovasyonda Kadın Projesi aslında bizim ticarileşmemizde ve fikrimizi olgunlaştırmamıza çok büyük bir katkı sağladı. Şirket kurma serüvenimiz KADEM ile beraber başladı. Burada aldığımız eğitimler, proje fikirlerinin doğrulanması gerçekten de talep edilebilir bir ürün olması, pazar payının olması bizi şirketleşmeye itti. Bunları öğrenme konusunda destek sağladılar” açıklamasını yapıyor.

Yapay zeka destekli veri analitik platformu geliştirdik

ClouPlay projesi ile içerikleri etkin bir şekilde yönetmek için yapay zeka destekli bir veri ve analitik platformu geliştiren Servet Akçaalan Şen, projenin ilk mezunlarından. Şen, Clouplay projesini şu sözlerle aktarıyor: “Teknolojinin gelişmesiyle beraber, dünyadaki en büyük problemler arasında verinin iletilmesi yer alıyor. Artık her şey video. Çok büyük dataların doğru şekilde sıkıştırılması ve gönderilmesi gerekiyor. Biz de Clouplay projemizle bütün şirketlerin alt yapılarını yönetmelerinde, müşteri bulmalarında, verilere ulaşmalarında ve yönetmelerinde çok büyük bir altyapı sağlayacak sistem üzerinde çalışıyoruz.” Projenin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Şen, “Birleşmiş Milletler’de özel bir oturumda bir Türk kadını olarak teknolojiyi anlatabildim. Bu benim için inanılmaz bir motivasyon ve onurdu” diyor.











