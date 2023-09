İrade Terbiyesi ilim alemi için kaleme alındı

Cemil Meriç’in “Kaderimi tayin eden bir başka kitap da İbrahim Ethem’in Terbiye-i İrade başlıklı eseridir. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim” sözleriyle anlattığı İrade Terbiyesi, yıllar sonra yeniden neşredildi. Meriç’in Bu Ülke kitabında bahsi geçen eser, Türk yayıncılığı tarafından uzun yıllar Jules Payot’ya ait İrade Terbiyesi ile karıştırılmış ve Payot’nun eseri “Cemil Meriç’in tavsiyesi” mottosuyla tekrar tekrar basılmış. Ketebe Yayınları etiketiyle yeniden okuyucuya sunulan Dr. Ethem Bakar’a ait İrade Terbiyesi, hem bu vahim hataya dikkat çekiyor hem de kitabın müellifinin hüviyetini ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. İrade Terbiyesi, Ketebe Yayınları’ndan aynı anda hem özgün hem de sadeleştirilmiş metni ile okuyucuya sunuluyor. Sadeleştirilmiş metni hazırlayan Dr. Ömer Faruk Can, neşredilen bu çalışmanın hikâyesinin kardeşi Fatma Zehra Can ile başladığını anlatıyor. Hattat Fatma Zehra Can, ülkece salgına yakalandığımız günlerde Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabını okurken, Başgil’in kitabında Jules Payot’nun İrade Terbiyesi’nden övgüyle bahsedip “Bu kitap elime 18’li yaşlarımdayken geçmeliydi” sözlerinden çok etkilenmiş. 18’li yaşlarını geçmiş olmanın verdiği geç kalmışlık hissiyle Payot’nun eserini edinmiş. İnternette yazar ve İrade Terbiyesi hakkında küçük bir araştırma yaparken kitabın yazarıyla ilgili bir karışıklık olduğunu görmüş. Okuduğu kaynaklardaki “Dr. Ethem’in Terbiye-i İrade’si Payot’nun birebir tercümesi mi yoksa başlı başına bir telif eser mi” tartışmaları ve Cemil Meriç’in aslında Payot’nun değil, Dr. Ethem’in yazdığı kitabı tavsiye ettiğinin belirtilmesi gibi hususlar dikkatini çekmiş. Ayrıca yaptığı araştırmada eserin daha evvel çalışılmadığını da teyit edince Tulû Uysal’la birlikte eser üzerine çalışmaya başlamışlar. Dili oldukça ağır; psikoloji ve felsefe yönü baskın bu metnin her kesimden, her yaştan okuyucuya ulaşabilmesi adına eserin sadeleştirilmesi söz konusu olunca da projeye Ömer Faruk Can dahil olmuş. Böylece çalışma hem özgün hem de sadeleştirilmiş metin olmak üzere iki ayrı kitap halinde okurla buluşmuş. İrade Terbiyesi veya özgün adıyla Terbiye-i İrade kitabını sadeleştirerek yayıma hazırlayan Dr. Ömer Faruk Can ile konuştuk.