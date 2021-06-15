İslahiye'de 57 milyon yıl öncesine ait fosil bulundu: Deniz salyangozu olduğu iddia edildi

File ait alt ve üst çene bulunudu<br><br> ​ Fosili temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzman Antropolog Ömer Dağ, Son bulunan fosiller bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski Çevril denilen mekanda gerçekleştirilen bir kazıdır. Oradan çıkan fosilleri Bilim Merkezimizin laboratuvarımıza getirdik. Bu fosili gördüğümüzde ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorduk. Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. Hakikaten çok güzel örnekler bulduk dedi.