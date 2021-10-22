Hayat İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti
AKTÜEL

İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti

Mısırlı İslam düşünürü Hasan Hanefi yaşamını yitirdi. Hanefi'nin ömrünü düşünce ve felsefe ekseninde geçirdiğini, yazdığı kitapların Arap dünyasının ve diğer ülkelerin kütüphanelerini süslediğini ifade eden

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Hanefi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti
Hasan Hanefi

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Hanefi'nin (86) vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

  • Hanefi'nin ömrünü düşünce ve felsefe ekseninde geçirdiğini, yazdığı kitapların Arap dünyasının ve diğer ülkelerin kütüphanelerini süslediğini ifade eden Tayyib, Hanefi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mısır'da 1935'te dünyaya gelen Hanefi, İslami solun en önemli teorisyenlerinden ve ülkedeki en önemli felsefecilerden biri olarak kabul ediliyordu. Hanefi, 1973 ile 1995 yılları arasında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe eğitimi verdi. Seyyid Kutub'un yeniden yapılanma düşüncesini geliştirdi.

  • Hanefi'nin, İslam dünyasında düşünceye dair ün yapmış pek çok eseri bulunuyor.
50 yıl yetecek

50 yıl yetecek

​KKTC'ye sağlanan can suyu 6'ncı yılına girdi, halk memnun.
Türkiyenin girişimi sonuç verdi

Türkiye'nin girişimi sonuç verdi

​İngiltere'de Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu.
Atölye okul oldu

Atölye okul oldu

​Askeri araçları yerli kabloyla donattı.
Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Hastalansalar bile ayakta atlatabileceklerini düşünüyorlar.
Başhekim açığa alındı

Başhekim açığa alındı

​Şehit askerin hastaneye getirilmesinde ihmal iddiası vardı.
Mossad ajanı çıktı

Mossad ajanı çıktı

Yakın çevresi Filistinli M.S.'nin İsrail tarafından kaçırıldığını söylüyordu.
MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.
Soros ne ise Kavala odur

Soros ne ise Kavala odur

Erdoğan'dan Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen büyükelçilere sert tepki.
Bir gün önce helalleştim

Bir gün önce helalleştim

"Uzun süredir rahatsızdı. Helalleşip Afrika'ya hareket ettik."

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
Ekonomiye can suyu

Ekonomiye can suyu

​Merkez Bankası faizi 2 puan düşürdü.
F-35 için ABD’ye 3 seçenek

F-35 için ABD’ye 3 seçenek

​"Ya programa geri döneceğiz ya uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler."
İşkencenin fotoğrafı

İşkencenin fotoğrafı

​Atina yönetiminin göçmenlere şiddeti bitmek bilmiyor.
Bir seminer 700 bin lira!

Bir seminer 700 bin lira!

​CHP'li Maltepe Belediyesi 2 günlük seminer için 700 bin lira ödemiş.
Esed okul yolunda katletti

Esed okul yolunda katletti

E​riha'daki katliamdan geriye hüzün ve gözyaşı kaldı.
10 bin yeni okul 750 anaokulu

10 bin yeni okul 750 anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için harekete geçti.
MHK Başkanı Tatlı istifa etti

MHK Başkanı Tatlı istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı'nın kararlı tavrı istifaları ardı ardına getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.