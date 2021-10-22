İslam dünyasının önde gelen felsefecilerinden Mısırlı Hasan Hanefi hayatını kaybetti

Söz Milletin: Vatandaştan "Squid Game şiddet içeriğine rağmen neden izleniyor" sorusuna cevap

'Squid game' Güney Kore yapımı olan bu dizi yayınlandığı platformda tüm zamanların izlenme rekorunu kırdı. Bir anda herkesi dikkatini çeken dizi yetişkinlerden önce gençlerin ve çocukların ilgisini çekti. Kazananın her şeyi aldığı algısını şiddet eğilimli kaos ortamıyla izleyiciye sunan bu dizi çocuklar üzerinde nasıl etkiler bırakıyor dersiniz? Araştırmalara göre çocuklar 'ebe' ve “davul zurna' gibi oyunları dizideki oyunlara uyarlayarak şiddet eğilimli oynuyor. Peki vatandaş bu dizi hakkında neler düşünüyor? Sizler için derledik.