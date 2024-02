İsrail’in zulmünden Yahudiler de utanç duyuyor

Daniel Mate, Brooklyn, NewYork’ta yaşayan bir besteci ve söz yazarı. Aynı zamanda bir zihinsel kayropraktör (dünyada yaptığı işi bu şekilde isimlendiren tek kişi ve bu ayrı bir röportaj konusu). Mate aynı zamanda dünyaca ünlü yazar ve hekim Dr. Gabor Mate’nin oğlu ve babasıyla ortak yazdıkları, dünyanın en büyük yayınevlerinden biri olan Penguin Random House’dan çıkan, Türkçe dahil 30 dile çevrilen “The Myth of Normal (Normal Efsanesi)’nin yazarı. Daniel Mate ile röportaj yapmak istememin sebebi ise yukarıda yazılanlar değil, Mate’nin dünyaca ünlü bir Yahudi ailenin ferdi olup, 7 Ekim gününden itibaren “Bu bir soykırımdır” diye haykıran ve işgalci İsrail’in karşısında duran ilk Yahudilerden biri olmasıydı. Mate ile Filistin’i ve İsrail tarafından sürdürülen soykırımı konuştuk.

48 yaşındayım, Kanada’da doğdum, Brooklyn New York’ta yaşıyorum. Söz yazarı ve müzikal bestecisiyim. Mental kayropraktik adını verdiğim bir işim var. Babam Gabor Mate ile yazdığım ve Türkçe dahil 30’dan fazla dile çevrilen The Myth of Normal adlı bir kitabım var ve ikinci kitabım üzerine çalışıyorum. 7 ekim tarihinden bu yana ise, sanırım sosyal medyada Siyonist çerçevenin dışından bakan Yahudi perspektifinin bir “sesi” oldum. İnsanların propagandanın farkına varmasına ve kendi aktivizmlerini güçlendirmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum. İsrail’i durdurmak için elimden ne gelirse katkı sunmaya çalışıyorum.