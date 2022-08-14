Hayat İstanbul için yarına dikkat Valilik ve AKOMdan sağanak uyarısı
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İstanbul için yarına dikkat: Valilik ve AKOM'dan sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. İstanbul ve Ankara valilikleri de uyarı mesajı yayımladı.

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İstanbul için yarına dikkat: Valilik ve AKOMdan sağanak uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul ve Ankara valiliklerinden uyarı

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

"Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Ankara Valiliği'nin de sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı mesajında, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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