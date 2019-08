İstanbul için Caz Saati

Yerli ve yabancı müzisyenleri buluşturan konserler ve projeler öne çıkıyor. Türkiye’de düzenlenen en uzun soluklu Caz Festivalileri’nde Akbank Caz Festivali 29. yaşına giriyor. Bu yıl 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival yine şehre yayılacak ve 36 ayrı mekanda izleyiciyle buluşacak. Bu yıl yine dünyanın dört bir yanından müzisyenleri ağırlayacak olan festivalde yerli ve yabancı 130 isim sahne alacak. Festival bu yıl dünyanı dört bir yanından, her coğrafyadan, her kültürden müzisyeni ağırlayacak. Programda bu yıl İskandinav esintilerinden Kuzey Afrika’ya, Balkanlardan Türkiye’ye uzanan geniş coğrafyadan caz esintilerini görüyoruz.

10 GÜN SÜRECEK

Peki 10 gün boyunca festivalde kimleri izleyeceğiz? Bu yıl yıl; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Art Ensemble of Chicago, Charles Lloyd Sky Trio feat., Gerald Clayton ve Marvin Sewell, The James Carter Organ Trio, Jakob Bro Trio, Louis Sclavis Quartet, Sarah McCoy, Alfa Mist, Bugge Wesseltoft & Erkan Oğur & Friends, Yonathan Avishai Trio, Mats Eilertsen Trio, KOKOROKO, Maisha, NES, Vaudou Game gibi farklı ülkelerden birçok sanatçının yanı sıra Türkiye’den Kerem Görsev Trio, Zuhal Olcay feat. Güvenç Dağüstün, İmer Demirer, Ali Perret, Aydın Esen ve Can Kozlu, Bora Uzer Group, Bebop Project, B’r Şeyler Eks’k, Standards & Selen Beytekin, Serhan Erkol Kerem Türkaydın gibi isimler de sahne alacak. Festivalde kaçırılmaması gereken konserlerden bazıları… Konserler, atölyeler ve söyleşilerin yanında bu yıl yeni konsept olarak “Caz Saati” bölümüne yer veren festival, “Caz Mutfakta”, “Caz Brunch” ve “Akşamüstü Caz” ile cazı yemek kültürüyle birleştirecek ve “Caz Odada” bölümüyle de müzikseverleri ayrıcalıklı bir müzik dinleme deneyimi sunacak.

Erkan Oğur.

İKİ USTA BİR ARADA

Müzik kaşifi Wesseltoft, modern caz çerçevesinde bugün başlı başına bir stil olarak kabul gören Kuzey cazı janrının doğuşuna ve şekillenmesine de ciddi katkılarda bulunan Norveçli usta müzisyen Bugge Wesseltoft, 2018’de İstanbul’da tanıştığı ve hayranlık duyduğu Erkan Oğur ile aynı sahneyi paylaşacak. 24 Ekim akşamı Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde ikilinin sürpriz işbirliği hayat bulacak. Basta Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem eşliğinde gerçekleşecek konserde yepyeni bir müzik diyaloğuna tanıklık edeceksiniz.

KEREM GÖRSEV’DEN İSTANBUL HİKAYELERİ

Hiromi Uehara, Avishai Cohen, Esbjörn Svensson Trio, Chick Corea Elektric Band, Gogo Penguin gibi cazın yıldız müzisyenlerinden ve topluluklarından ilham alan Cazzip Project ise 19 Ekim akşamı The Badau Akasya’da bir konser verecek.

Türkiye caz sahnesinin önde gelen müzisyenlerinden Kerem Görsev, fark yaratacak bir performans ile Caddebostan Kültür Merkezi’ne konuk oluyor. Şehrin caz halini bestelerine içtenlikle yansıtan Görsev’e sahnede Ferit Odman ve Volkan Hürsever eşlik edecek. İstanbul hikayelerinin caz melodileriyle buluşacak. Konser 25 Eylül akşamı saat 20.30’da

Festivalin renkli konuklarından biri de KOKOROKO. KOKOROKO’nun müziğinde Afrobeat sevgisi, Kuzey Afrika köklerinin Londra ilhamıyla buluştuğu, üflemeli enstrümanlarla güçlenen çarpıcı bir sound’a dönüşüyor. Trompetçi Sheila Maurice-Grey’in liderliğindeki sekiz kişilik yıldızlar topluluğu Türkiye’de ilk kez Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak. Konser 26 Ekim akşamı Babylon’da gerçekleşecek.

Çağdaş caz izleyicisine hitap edebilen bu özgün sound, Gypsy swing’den Balkan cazına ve caz rock esintilerine uzanan etkileyici bir stil birlikteliği, ödüllü gitarist Mladen Pecović, Kanacki Guitar Duo ile 25 Ekim’de Akbank Sanat’ta…

Festival programı hakkında detaylı bilgi akbanksanat.com adresinde.